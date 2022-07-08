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Росія грає у “голодні ігри” зі світом: Кулеба виступив перед міністрами країн G20

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Росія грає у “голодні ігри” зі світом: Кулеба виступив перед міністрами країн G20
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на саміті G20 на Балі звинуватив Росію у “голодних іграх” зі світом.

У своєму відеозверненні він підкреслив, що світ не має права дозволяти Росії шантажувати всіх високими цінами на енергоносії, голодом та погрозами безпеці.

Він сказав, що російська морська блокада українських портів “вже розірвала глобальні ланцюжки поставок продовольства та має згубний вплив на глобальну продовольчу безпеку”.

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— Росія, по суті, грає зі світом у голодні ігри, однією рукою зберігаючи морську блокаду українських портів, а іншою перекладаючи провину за це на Україну.

Росія бачить залежність інших країн від будь-яких видів ресурсів як слабкість, а запрошення використати цю залежність як важіль для отримання вигоди, – наголосив міністр.

Кулеба сказав, що Україна протягом десятиліть відігравала важливу роль у продовольчій безпеці в усьому світі, але зараз її “атакують, бомблять і грабують російські злочинці”.

Зараз на Балі в Індонезії триває міністерський саміт країн G-20, він розпочався напередодні, 7 липня.

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Джерело: The Guardian
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