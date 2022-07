Росія грає у “голодні ігри” зі світом: Кулеба виступив перед міністрами країн G20

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на саміті G20 на Балі звинуватив Росію у “голодних іграх” зі світом.

У своєму відеозверненні він підкреслив, що світ не має права дозволяти Росії шантажувати всіх високими цінами на енергоносії, голодом та погрозами безпеці.

Він сказав, що російська морська блокада українських портів “вже розірвала глобальні ланцюжки поставок продовольства та має згубний вплив на глобальну продовольчу безпеку”.

Кулеба сказав, що Україна протягом десятиліть відігравала важливу роль у продовольчій безпеці в усьому світі, але зараз її “атакують, бомблять і грабують російські злочинці”.

Addressed the G20 ministerial today upon invitation by @Menlu_RI and called for a resolute global response to Russian aggression which threatens the world with food and energy crises. Putting Russia in its place is the global challenge number one and the meeting today proved it. pic.twitter.com/SBzlQFtBTA

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 8, 2022