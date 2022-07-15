Липень, 15 в 10:56

У Чилі група рибалок з міста Аріка впіймала колосальних розмірів рибу-весло. Її також називають риба-ремінь, ременетіл або оселедцевий король.

Розміри риби сягають близько 5 м. У давній культурі Японії вважалося, що присутність оселедцевого короля у прибережних поверхнях пов’язана з виникненням таких катастроф, як землетруси, шторми та цунамі.

Тому існує повір’я, що поява цієї риби віщує природні катаклізми. Також вважається, що той, хто впіймав її, буде проклятий.

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Загалом оселедцеві королі можуть бути й 11 м завдовжки. Вони живуть на глибині і випливають на поверхню через рух тектонічних плит, штормів, течій або хворобу.

За даними National Geographic, риба-весло є найдовшою кістковою рибою у світі. Однак її рідко можна побачити, оскільки вона живе на глибині близько кілометра.

Оселедцевий король не є небезпечною рибою. Він харчується планктоном. Хоча оселедцевий король схожий на жахливе морське чудовисько, але вважається, що він не становить небезпеки для людей на березі або рибалок.

Джерело: LadBible