Приїхала з-за кордону, народила у ванній і викинула на смітник: у Рівному судитимуть жінку
На Рівненщині судитимуть 42-річну жінку, яку підозрюють в умисному вбивстві власної новонародженої дитини та винесенні її тіла на смітник.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Вбивство немовляти у Рівному: що відомо
Тіло немовляти у покривалі виявила 29 квітня біля смітників на вулиці Кулика і Гудачека 62-річна місцева жителька, яка й викликала поліцію.
Правоохоронці швидко встановили особу породіллі — нею виявилася 42-річна уродженка Рівненського району, яка нещодавно приїхала з-за кордону та винаймала квартиру у Рівному.
Слідство з’ясувало, що жінка приховувала свою вагітність, не зверталася до медиків і народила дитину самостійно у ванній.
Усвідомлюючи, що новонародженій дівчинці потрібен догляд і медична допомога, жінка винесла її на балкон, де дитина померла. Згодом вона загорнула тіло у поліетиленовий пакет і віднесла його до сміттєвого контейнера.
Спочатку провадження відкрили за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), однак після слідчих дій його перекваліфікували на ст. 117 КК України — умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів.
Жінці повідомили про підозру, максимальна санкція за цією статтею передбачає до 5 років ув’язнення.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.