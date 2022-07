Зима без російського газу: чи витримає Європа енергетичний шантаж Кремля?

Чи відключить Росія газ Євросоюзу? Головна енергетична інтрига року може розв’язатися ще до початку зими. ЄС офіційно готується до найгіршого сценарію, що вже зараз підштовхує Газпром до відвертих енергетичних диверсій.

Ціни на газ знову злітають угору, що обіцяє важкий опалювальний сезон. Економіка ЄС постраждає, але натомість отримає щеплення від енергетичних криз у наступні сезони. А от Росія ризикує назавжди втратити європейський нафтогазовий ринок – своє головне джерело доходу.

Як ЄС перезимує цю зиму без російського блакитного палива і чи вплине це на Україну – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Європейська енергетика зазнає радикальної трансформації просто зараз, не чекаючи 2030 чи 2050 років. І причиною цьому стала не Зелена угода з декарбонізації економіки, а російська військова агресія проти України, а також енергетична агресія проти всього Євросоюзу.

До вторгнення РФ в Україну ЄС залежав від російського газу приблизно на 40%. Загалом європейці щороку споживали близько 155 млрд кубометрів блакитного палива з Росії. І лише після початку війни від ворожого газу пообіцяли поступово відмовитися до 2027 року.

Але енергетичний шантаж Кремля може значно прискорити цей процес. Без російського палива Європа може опинитися вже цього року. При цьому перекрити кран погрожують саме в Москві.

Подібний “туалетний гумор” російської “еліти” підштовхує європейців до конкретних висновків і дій. Для ЄС нарешті стало очевидним, що Росія не є надійним енергопостачальником. І що рано чи пізно Європа має бути готовою до повної зупинки поставок російського газу.

Шансів, що повна зупинка постачання газу станеться рано, все більшає. Показове обмеження Північного потоку-1 начебто через необхідність зупинити роботу турбіни змушує ЄС готуватися до припинення постачань з Росії будь-якої миті.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, прибувши на зустріч міністрів енергетики ЄС у вівторок, повідомляє Європейська правда.

У вівторок міністри енергетики країн Євросоюзу досягли принципової домовленості про економію блакитного палива. Аби пом’якшити наслідки російського шантажу, до березня наступного року ЄС планує скоротити споживання газу на 15% (порівняно з середнім споживанням за останні 5 років). Поки що це добровільна умова. Але в критичному випадку її можуть зробити обов’язковою.

Як саме скорочувати споживання газу, країни будуть вирішувати самостійно. Але арсенал методів відомий: це – зменшення споживання газу в енергетиці, переведення на інші види палива промисловості, зменшення температури опалення в оселях тощо.

При цьому пріоритет надаватимуть заходам, які не вплинуть на домогосподарства, а також критично важливі об’єкти, наприклад – у сфері охорони здоров’я та оборони.

Нагадаємо, в понеділок російський монополіст Газпром оголосив, що з середи зменшить постачання Північним потоком-1 ще вдвічі – до 33 млн кубометрів (до цього качали 67 млн кубів на добу). Це лише близько 20% від планової потужності трубопроводу!

Формальною підставою для такого кроку росіяни назвали зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС Портова. Мовляв, у турбіни закінчився термін міжремонтного напрацювання до капітального ремонту.

Так само “через турбіну” потужність трубопроводу (до 67 млн кубів на добу) зменшили й минулого разу. Це змусило Німеччину та Канаду піти на санкційний виняток, аби доставити злощасну турбіну Siemens росіянам з ремонту в канадському Монреалі. Та натомість агрегат досі лишається “неприкаяним”.

У Siemens заявляють, що турбіна готова до доставки. Але для завершення процесу Газпром має надати митні документи для передачі. Та він цього не робить… Натомість Москва веде епістолярну гру, вимагаючи конкретних документів, які б підтверджували, що така передача не порушує санкції.

Тим часом експерти переконані: з технічної точки зору так сильно зменшувати обсяги транспортування через поодинокі турбіни підстав не було. Тож обмеження Північного потоку-1 – суто політичне. Утім, як і обмеження української ГТС. Росія свідомо хоче мінімізувати постачання газу до ЄС, аби не дати накопичити достатньо запасів палива в європейських підземних сховищах і зірвати опалювальний сезон.

За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 20 липня країни Європи заповнили газом свої підземні сховища на понад 65%. Це близько 70 млрд кубометрів газу. Цього замало. Країни ЄС зобов’язалися заповнити ПСГ до зими щонайменше на 80%. Та з такими темпами постачання російського газу в ЄС можуть і не досягти мети.

У Німеччині вже визнають, що не матимуть газу вдосталь.

Віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек в ефірі телеканалу ARD звернувся із закликом скоротити споживання газу на 15-20%, щоб уникнути того, що “певні виробничі ланцюги просто перестануть існувати в Німеччині чи Європі”.

Тим часом росіяни вдаються до нових диверсій проти української газотранспортної системи. У понеділок Оператор ГТС України зафіксував різке зростання тиску на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород на ділянці держкордон РФ – Україна.

Газпром без попередження різко збільшив тиск у трубі, хоча за таких обставин був зобов’язаний проінформувати українську сторону. На щастя, обійшлося без аварій. Але саме за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами в 2009 році відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

Дефіцит газу в Європі знову штовхає ціни вгору й пророкує важкий опалювальний сезон. Спотові ціни на газ уже перевищили $2 тис. за тисячу кубів.

Усі розуміють: навіть якщо брак газу не надто відчують пересічні європейці, то економіка ЄС точно постраждає. Проте, як наголошують фахівці, натомість Європа отримає “щеплення” від енергетичних криз у наступні сезони. А от Росія ризикує отримати відсіч і назавжди втратити європейський нафтогазовий ринок – своє головне джерело доходу.

Проте ЄС варто завдати удару у відповідь, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2022