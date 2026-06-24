У червні курс долара в Україні помітно коливався. При цьому Національний банк, схоже, дозволив валюті рухатися у ширшому коридорі, ніж це було раніше. Тож багатьох українців цікавить, чого чекати від курсу долара у липні.

Про можливі зміни на валютному ринку Факти ICTV поговорили з віцепрезидентом Асоціації українських банків, головою правління Глобус Банку Сергієм Мамедовим.

Що буде з доларом у липні

Як розповів експерт, у липні валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься під дією режиму “керованої гнучкості” без відхилень від стратегії регулятора. Тобто курс може змінюватися, можливе невелике зростання долара у липні, однак підстав для неконтрольованої девальвації гривні наразі немає.

Зараз дивляться

– Український валютний ринок уже тривалий час працює в умовах великої невизначеності: війна, значний імпорт пального й критичних товарів, потреба у зовнішньому фінансуванні, високі оборонні видатки. Проте банківська система, бізнес і регулятор адаптувалися до таких умов. Саме тому навіть у періоди підвищеного попиту на валюту ринок не втрачає керованості, – пояснив експерт.

Яким буде курс долара у липні 2026 року: головні чинники, що впливатимуть на валютний ринок

Попит імпортерів та ціни на пальне

Від початку року попит на валюту активно формують імпортери. Насамперед ідеться про пальне, енергетичне обладнання, товари критичного імпорту, а також завчасну підготовку окремих секторів бізнесу до осінньо-зимового періоду.

Якщо попит імпортерів посилюватиметься, це може створювати додатковий тиск на міжбанк. Проте за умови активної участі Національного банку та достатньої пропозиції валюти через інтервенції такий тиск має залишатися контрольованим.

Окремим ризиком залишаються світові ціни на нафту та пальне. Для України цей фактор особливо чутливий, адже паливний імпорт прямо впливає на попит на валюту та “тягне” за собою вартість логістики, виробництва, а відтак змінює споживчі ціни.

Якщо ситуація на зовнішніх ринках залишатиметься відносно стабільною, цей чинник не стане критичним для гривні.

Міжнародна допомога

Що буде з курсом долара у липні 2026 року, залежить від ритмічності та достатнього обсягу зовнішнього фінансування, адже це один із головних запобіжників для валютного ринку.

Будь-які тривалі паузи або затримки можуть впливати не лише на бюджетну ситуацію, а й на очікування бізнесу та населення.

Водночас сам факт наявності програм підтримки з боку міжнародних партнерів залишається сильним стабілізатором для економіки.

Війна та безпековий фактор

Найбільш непередбачуваним чинником, як і раніше, залишається війна. Масштабні атаки на енергетику, логістику, промисловість або критичну інфраструктуру можуть швидко змінювати настрої на ринку.

У такі моменти попит на валюту може зростати не лише з економічних, а й з психологічних причин. Проте банківська система вже має досвід “життя” в умовах хронічної невизначеності.

Вона залишається ліквідною, стійкою та здатною забезпечувати потреби клієнтів навіть у складні періоди.

Курс долара у липні: чого очікувати

– Якщо не виникне нових масштабних безпекових або зовнішньоекономічних шоків, у липні курс долара, ймовірно, перебуватиме в межах 44,8-45,5 грн/$. В окремі дні, залежно від попиту імпортерів, новинного фону та поведінки готівкового ринку, можливі ситуативні відхилення вище або нижче цього коридору, – попередив банкір.

Проте сам по собі рух у напрямку 45 грн/$ або трохи вище не варто сприймати як ознаку розбалансування. Це, радше, продовження поступової курсової адаптації, яку ми спостерігаємо протягом року.

Важливо пам’ятати, що у державному бюджеті на 2026 рік середньозважений курс долара закладено на рівні 45,7 грн/$.

Але цей показник не є прогнозом на конкретну дату і не означає, що Національний банк має “довести” курс саме до цієї позначки.

Це розрахунковий орієнтир для бюджетного планування, а не ціль валютної політики. Тому курс долара у липні 2026 року приблизно у 45 грн/$ здається цілком логічним і не несе ознак “драми”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.