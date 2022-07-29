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Німеччина передасть Україні 16 танків для наведення мостів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Німеччина передасть Україні 16 танків для наведення мостів
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Німеччини вирішило передати Україні 16 танків для наведення мостів.

Про це йдеться у Twitter німецького оборонного відомства.

Наголошується, що очільниця відомства Крістіне Ламбрехт з метою підтримки Збройних сил України вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладачів Biber.

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– Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою, – йдеться у повідомленні.

Танки Biber використовують для швидкого зведення мостів, щоб військова техніка, зокрема і бронемашини, могли долати водойми та інші перешкоди складного рельєфу.

Кожен з елементів для мосту має довжину близько 11 метрів і ширину чотири метри. Створений міст матиме довжину 22 метри.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть для ЗСУ системи для захисту від ядерної, хімічної та біологічної зброї.

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