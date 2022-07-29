Липень, 29 в 16:59

Міністерство оборони Німеччини вирішило передати Україні 16 танків для наведення мостів.

Про це йдеться у Twitter німецького оборонного відомства.

Наголошується, що очільниця відомства Крістіне Ламбрехт з метою підтримки Збройних сил України вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладачів Biber.

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– Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою, – йдеться у повідомленні.

Танки Biber використовують для швидкого зведення мостів, щоб військова техніка, зокрема і бронемашини, могли долати водойми та інші перешкоди складного рельєфу.

Кожен з елементів для мосту має довжину близько 11 метрів і ширину чотири метри. Створений міст матиме довжину 22 метри.

Wir unterstützen weiter! Zur weiteren Unterstützung der ???????? Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.

????https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть для ЗСУ системи для захисту від ядерної, хімічної та біологічної зброї.