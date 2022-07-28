Липень, 28 в 19:11

Німеччина надасть Збройним силам України системи для захисту від ядерної, хімічної та біологічної зброї.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони цієї країни. Нова допомога буде виділена із запасів Бундесверу.

– Федеральний міністр Ламбрехт вирішила надати Україні комплексний пакет РХБ-захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї із запасів Бундесверу, – зазначається в повідомленні.

До пакету військової допомоги входять деконтамінаційні системи типу HEP70. Йдеться про шість транспортних засобів, кожен із яких оснащений двома резервуарами для знезаражувальної речовини, а також “значний початковий запас” засобів для дезактивації небезпечних речовин. Як відомо, деконтамінація – це процес здійснення медико-санітарних заходів із метою усунення хімічних, радіаційних та біологічних агентів.

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Загальна вартість пакету перевищує €860 тис. У Міноборони Німеччини переконані, що за допомогою нового обладнання ЗСУ зможуть дуже швидко провести мобільну дезактивацію радіоактивних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин.

– Бундесвер не лише підтримує Україну важким озброєнням. Я вирішила також надати пакет допомоги для радіоактивного, біологічного та хімічного захисту. Це забезпечить Збройні сили України необхідними засобами для негайного знешкодження бойових отруйних речовин! – наголосила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Українські військовослужбовці вже пройшли навчання щодо використання цього обладнання.

Варто зазначити, що в складі ЗСУ є Війська радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту.

Днями Німеччина передала Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II, а також три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Крім того, ФРН передала перші три зенітно-ракетні комплекси Gepard. Загалом наша держава отримає до 30 Gepard.

У Києві також очікують на системи протиповітряної оборони IRIS-T. У Берліні запевнили, що зможуть їх надати наприкінці серпня або у вересні 2022 року.

Джерело: Міноборони Німеччини