Липень, 30 в 20:11

У Лівані затримали судно Лаодікея (Laodicea) під сирійським прапором, яке, за даними Києва, перевозило вкрадене з України зерно.

Про це інформує низка місцевих ЗМІ. Зокрема, ліванська телерадіомовна корпорація LBCI повідомляє, що посольство України в Лівані домоглося рішення про затримання судна на 72 години.

Арешт на корабель, який перебуває в порту Тріполі, наклала прокуратура Лівану, розслідування триває.

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Посольство України в коментарі газеті An-Nahar підтвердило факт арешту судна Laodicea разом із вантажем. Ордер на арешт видав український суд. За інформацією диппредставництва, корабель прибув до Тріполі 27 липня з тимчасово окупованого кримського міста Феодосія.

Посольство уточнило, що під час повномасштабної війни РФ вкрала та вивезла з тимчасово окупованих територій півдня України понад 500 тис. тонн зерна. В подальшому країна-агресор здійснювала спроби переправити його до країн Близького Сходу (Єгипет, Туреччина, Сирія). Зафіксовано і спроби доставки зерна до Лівану.

Посол України в Лівані Ігор Осташ у коментарі виданню Крим.Реалії повідомив, що диппредставництво наполягатиме на експертизі зерна.

– Щодо підтвердження того, що це зерно українське: звичайно, для того, щоб це підтвердити, необхідно провести експертизу. А для цього потрібно, відповідно, щоб було судове рішення, і щоб судно було заарештоване. Ми вже маємо таке судове рішення, і ми зараз почнемо, скажімо так, судовий процес. І елементом цього, звісно, буде дослідження, експертиза. Ми хочемо взяти зразки цього зерна на експертизу, щоб встановити, чи справді це є зерно українського походження. Іншого шляху на сьогоднішній день немає, – пояснив Осташ.

Він уточнив, що корабель Laodicea не може вивантажити зерно, оскільки перебуває під арештом. Осташ додав, що це судно також перебуває під санкціями США.

Днями Ігор Осташ зустрічався з президентом Лівана Мішелем Ауном та звернув його увагу на факт заходження в морський порт Тріполі сирійського судна, завантаженого в порту Феодосії українським зерном (ячменем). Осташ тоді закликав з’ясувати обставини його перебування в ліванських територіальних водах.

Згодом МЗС Лівану повідомило про перевірку вантажу на судні Laodicea. Йдеться про 5 тис. тонн ячменю та 5 тис. тонн борошна.

Очільник МЗС Абдулла Бу Хабіб у коментарі агентству BBC повідомив, що Ліван отримав попередження від низки країн Заходу після прибуття корабля до Тріполі.

Як відомо, з початку повномасштабної війни Росія систематично вивозить крадене зерно з України та намагається продавати його іншим країнам.

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Джерело: LBCI, An-Nahar, ВВС, Радіо Свобода, Посольство України в Лівані