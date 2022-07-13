Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

До 20 годин можуть перебувати у повітрі: що відомо про іранські БПЛА

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

Продаж бойових безпілотників у Росію може стати важливою віхою для іранської збройної промисловості та її статусу виробника зброї.

Проте це не змінить перебіг подій у повномасштабній війні на території України, повідомили в CNN.

За даними Інституту світу США, іранські безпілотники середнього та великого розміру, ймовірно, можуть залишатися в повітрі до 20 годин, несучи при цьому досить складні датчики, корисне навантаження та ряд озброєнь.

Зараз дивляться

Минулого року генерал-майор Хосейн Салаамі, командувач елітного іранського Корпусу вартових ісламської революції, заявив, що його країна має безпілотники з дальністю дії 7 тис. км (4300 миль).

За його словами, деякі БПЛА, наприклад ті, що використовувалися ліванською Хізбаллою, можуть нести навантаження до 150 кг.

Іранські безпілотники й раніше використовувалися за межами його кордонів, але переважно в зонах близькосхідного конфлікту, де Тегеран міг переправляти їх своїм недержавним маріонеткам.

Вони були ефективні в Іраку, Ємені та Саудівській Аравії, де, на думку США, вони використовувалися при нападі на саудівські нафтові об’єкти у 2019 році, коли ціни на нафту злетіли до рекордно високого рівня. Хоча Іран тоді заперечував початок цієї атаки.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 липня, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран може поставити Росії безпілотники, зокрема дрони, що здатні нести озброєння.

Навчання російських військових тому, як керувати БПЛА, в Ірані готові розпочати вже наприкінці липня. Салліван наголосив, що Росія зазнала серйозних витрат на полі бою з Україною.

Читайте
Іспанські Leopard 2A для України: характеристики та особливості танка

Джерело: CNN
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка