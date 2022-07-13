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В Ірані заперечили постачання безпілотників Росії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Іран, Тегеран
Фото: Depositphotos

Глава МЗС Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заперечив постачання Тегераном озброєння Російській Федерації.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Так очільник іранського відомства прокоментував заяву помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, що Іран планує поставити РФ безпілотники.

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Він наголосив, що його країна “уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, зокрема здатних нести озброєння”.

— У нас є угоди про оборону з Росією, але ми не допомагатимемо жодній із сторін, залучених у цей конфлікт, — сказав він.

11 липня Джейк Салліван заявив, що Іран у прискореному порядку готується надати Росії до кількох сотень БПЛА, включаючи ударні БПЛА.

Салліван наголосив, що оскільки повномасштабна війна триває, Росія зазнала серйозних витрат на полі бою.

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Джерело: la Repubblica

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