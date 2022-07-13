В Ірані заперечили постачання безпілотників Росії
Глава МЗС Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заперечив постачання Тегераном озброєння Російській Федерації.
Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.
Так очільник іранського відомства прокоментував заяву помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, що Іран планує поставити РФ безпілотники.
Він наголосив, що його країна “уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, зокрема здатних нести озброєння”.
— У нас є угоди про оборону з Росією, але ми не допомагатимемо жодній із сторін, залучених у цей конфлікт, — сказав він.
11 липня Джейк Салліван заявив, що Іран у прискореному порядку готується надати Росії до кількох сотень БПЛА, включаючи ударні БПЛА.
Салліван наголосив, що оскільки повномасштабна війна триває, Росія зазнала серйозних витрат на полі бою.
Джерело: la Repubblica