Іран планує поставити Росії бойові безпілотники – Білий дім

Липень, 12 в 10:19

США має інформацію, яка свідчить про те, що Іран може поставити Росії безпілотники, зокрема бойові, і готовий розпочати навчання російських сил тому, як керувати ними, вже наприкінці липня.

Про це журналістам повідомив радник із національної безпеки Джейк Салліван. Він наголосив, що оскільки повномасштабна війна триває, Росія зазнала серйозних витрат на полі бою.

Крім того, утримання окупованих територій на Сході України також позначається на боєздатності російської армії. Тому Іран може бути країною, яка готова допомогти РФ поповнити свої запаси.

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– Наша інформація також свідчить про те, що Іран готується навчити російські сили використовувати ці БПЛА, а початкове тренування заплановане вже на початок липня. Незрозуміло, чи поставив Іран вже будь-які з цих БПЛА в Росію, – сказав Салліван.

Пізніше речник Ради нацбезпеки уточнив, що ця інформація базується на розсекречених розвідданих.