Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас виступила за припинення видачі туристичних віз громадянам Росії до країн Європейського Союзу.

Про це естонська чиновниця написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Вона додала, що що авіасполучення з Росією наразі закрите. Тому, поки країни Шенгену видають візи для росіян, тягар несуть сусіди країни-агресора – Фінляндія, Естонія та Латвія.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now

— Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022