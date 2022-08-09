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Це привілей, а не право людини: Каллас закликає припинити видачу туристичних віз росіянам

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кая Каллас
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас виступила за припинення видачі туристичних віз громадянам Росії до країн Європейського Союзу.

Про це естонська чиновниця написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

— Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини, – написала Каллас.

Вона додала, що що авіасполучення з Росією наразі закрите. Тому, поки країни Шенгену видають візи для росіян, тягар несуть сусіди країни-агресора – Фінляндія, Естонія та Латвія.

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— Настав час припиняти туризм із Росії вже зараз, – закликала Каллас.

Напередодні за обмеження туристичних поїздок для росіян у країни Євросоюзу виступила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін. В інтерв’ю фінській телекомпанії Yle вона сказала, що підтримує обмеження видачі туристичних віз до країн Європи для росіян.

Марін наголосила, що поки Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, а росіяни можуть жити, наче нічого не сталося, і подорожувати Європою є неправильним.

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