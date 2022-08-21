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У Туреччині за день сталося дві масштабні ДТП, загинули 35 людей

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Туреччині за день сталося дві масштабні ДТП, загинули 35 людей

Щонайменше 32 особи загинули у двох окремих ДТП у Туреччині.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, зокрема Haber Turk.

У суботу вранці автобус врізався в учасників дорожнього руху поблизу Газіантепа, внаслідок чого 16 людей загинули та 21 отримав поранення.

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Через кілька годин вантажівка врізалася у натовп за 250 км від міста Мардін, також відразу вбивши 16 людей і, як повідомляється, наїхавши на співробітників швидкої допомоги.

Наразі немає даних, що між ДТП є якийсь зв’язок.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих у ДТП поблизу Мардіна зросла до 19, а кількість постраждалих склала 26 осіб, повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

Інцидент у місті Дерік провінції Мардін “відбувся після того, як у вантажівки відмовили гальма, і вона врізалася в натовп”, написав міністр у Твіттері.

Щодо першої ДТП, то інцидент стався в суботу неподалік південного міста Нізіп у провінції Газіантеп. Автобус врізався у рятувальників та репортерів, які прибули на місце аварії за участю автомобіля, що з’їхав з дороги.

Серед загиблих були троє пожежників, двоє співробітників служби порятунку та два журналісти, повідомив губернатор Газіантепа Давют Гул у Твіттері.

На фото турецького інформаційного агентства DHA видно, що задня частина машини швидкої допомоги вирвана, а навколо розкидані металеві уламки.

Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг оголосив початок розслідування аварії.

Джерела: Haber Turk, BBC, Al Jazeera

Фото: Rita Rosenfeld

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