Щонайменше 32 особи загинули у двох окремих ДТП у Туреччині.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, зокрема Haber Turk.

У суботу вранці автобус врізався в учасників дорожнього руху поблизу Газіантепа, внаслідок чого 16 людей загинули та 21 отримав поранення.

Через кілька годин вантажівка врізалася у натовп за 250 км від міста Мардін, також відразу вбивши 16 людей і, як повідомляється, наїхавши на співробітників швидкої допомоги.

Наразі немає даних, що між ДТП є якийсь зв’язок.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих у ДТП поблизу Мардіна зросла до 19, а кількість постраждалих склала 26 осіб, повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

Інцидент у місті Дерік провінції Мардін “відбувся після того, як у вантажівки відмовили гальма, і вона врізалася в натовп”, написав міністр у Твіттері.

