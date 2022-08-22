Україна отримає сучасні німецькі системи ППО та РЛС COBRA – Шольц

Серпень, 21 в 21:30

Україна має незабаром отримати обіцяні Німеччиною системи протиповітряної оборони IRIS-T та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби COBRA. У цьому запевнив канцлер ФРН Олаф Шольц.

За його словами, Німеччина постачає велику кількість озброєння Україні, надаючи найсучасніше та найефективніше обладнання. Про це він заявив у відповідь на постійну критику уряду ФРН про недостатні темпи та обсяги військової підтримки України.

– Це озброєння незабаром прибуде в Україну, – заявив Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини пообіцяв, що уряд ФРН надалі надаватиме Києву необхідне озброєння для оборони. На його думку, потрібно запобігти ескалації повномасштабної війни Росії проти України.

Зараз дивляться

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що уряд Німеччини вже декілька місяців ігнорує прохання України про додаткові постачання необхідного для захисту від російської агресії озброєння. Німецькі депутати неодноразово закликали Шольца сприяти збільшенню військової підтримки Києва.