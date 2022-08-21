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В Албанії затримали двох росіян та українку за спробу потрапити на військовий завод

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Албанії затримали двох росіян та українку за спробу потрапити на військовий завод
Фото: Pixabay

Міністерство оборони Албанії повідомило, що в суботу двох громадян Росії та одного громадянина України було заарештовано після ймовірного невдалого шпигунського рейду на військову базу та збройовий завод у центральній частині Албанії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міноборони Албанії.

Так, у суботу о 17:40 охорона Грамського військового заводу помітила підозрілі рухи навколо об’єкту. На територію проникла людина і намагалася фотографувати.

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При спробі затримання зловмисник застосував спрей, що паралізує, до двох військових, але чоловіка все одно вдалося затримати.

До поліції доставили 24-річного громадянина Росії.

У міноборони зазначають, що за периметром заводу помітили ще двох людей, жінку і чоловіка, які супроводжували затриманого. Їх також затримали.

Спільниками виявилися 33-річний громадянин Росії та 25-річна громадянка України.

Наразі триває розслідування інциденту.

Джерело: Міноборони Албанії

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