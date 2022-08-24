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Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН в Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести у Києві Саміт майбутнього під егідою ООН, який відбудеться у 2023 році.

Про це глава держави заявив на засіданні Радбезу ООН. Зеленський наголосив, що Україна підтримує ідею генсека ООН Антоніу Гутерреша провести Саміт майбутнього.

За його словами, для вибудування спільного майбутнього всього світу необхідно залишити на звалищі історії агресію та колоніальні амбіції, які зараз демонструє Росія.

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– Було б символічно провести цей саміт в Україні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, в наших морських портах, на Донбасі, в Криму, – вважає глава держави.

У День Незалежності, 24 серпня, в Нью-Йорку стартувало засідання Ради Безпеки ООН, яке присвячене вторгненню Росії в Україну.

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