Серпень, 26 в 20:03

Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє МЗС Норвегії.

Пакет санкцій, ухвалений Євросоюзом 21 липня 2022 року, був внесений до норвезького законодавства і сьогодні набирає чинності.

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– Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб зберегти тиск на російський уряд та членів російської еліти. Ці санкції — необхідна відповідь на жорстокий та неспровокований напад Росії на Україну, — заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

Ціль таких пакетів санкцій — зменшити здатність Росії фінансувати масштабну війну в Україні.

Основними об’єктами нового пакету санкцій є:

Ще 54 фізичні та 10 юридичних осіб, зокрема Сбербанк. Наразі до списку внесли понад 1 200 фізичних і понад 100 юридичних осіб з Росії.

Пакет санкцій запроваджує нову заборону на купівлю, імпорт або передання, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить із Росії.

Передбачено і вивільнення заморожених економічних активів, якщо це необхідно для термінового запобігання чи пом’якшення негативних наслідків для здоров’я та безпеки людини чи довкілля. Також передбачено вивільнення коштів чи економічних ресурсів, якщо це необхідно для закупівлі, імпорту чи перевезення сільськогосподарської та харчової продукції, зазначається у документі.

Передбачено посилення звітності підсанкційних осіб щодо декларування всіх активів, що перебувають у межах норвезької юрисдикції.