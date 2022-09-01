Вересень, 01 в 13:34

Через повномасштабну війну Росії проти України за кордон виїхало понад 600 тис. українських школярів. Такі дані наводить Міністерство освіти і науки.

Майже 200 тис. українських учнів прийняла нині Польща. Тетяна разом з двома синами сюди приїхала у квітні. Місяць у них пішов на пошук житла та адаптацію. Також одразу почали шукати школу для шестирічного Олександра.

– Ми пішли до директора школи, поговорили, і нам сказали, що зможуть нас прийняти за однієї умови – якщо ми вивчимо польську. Бо українських вчителів у школі немає. Ок. Ми перед собою поставили мету – вивчити польську. У нас було для цього лише 2,5 місяці, – розповідає Тетяна.

За словами жінки, перше, що зробили, – віддали дитину до пшедшколи (дитячий садочок, – Ред.), друге – знайшли українку, яка навчалася у Польщі, і ходили до неї на заняття. А ще – дитина ходила на шахи.

Зараз дивляться

– Ми займалися шахами ще в Україні, тож і тут раз на тиждень син ходив у польську школу грати. Згодом він виграв турнір, і з тим кубком і зі знанням мови ми пішли до школи, до тієї директорки, і просилися, щоб нас взяли. І нас взяли у шість років у перший клас. В Україні ми закінчили нульовий клас, – каже Тетяна.

Прийняли майже 200 тис. дітей: як розпочалося навчання для українських школярів у Польщі / 4 фотографии

Вона говорить, що документів довелося збирати небагато. Необхідно мати zameldowanie (це щось на кшталт прописки), де зазначено місце проживання. Також потрібен Pesel (ідентифікаційний код) і підписати кілька дозволів.

– У них своя релігія. Вони католики. Тож, ти маєш написати дозвіл на те, щоби дитина відвідувала предмет релігієзнавство. Також потрібно було принести документ про закінчення пшедшколи. Все одно вимагають хоч якусь підготовку, – ділиться Тетяна.

За словами жінки, збирали дитину до школи за виданим списком. За канцелярію, пенал, рюкзак довелося заплатити до 300 злотих (2 400 грн). Польща дає допомогу на таку суму, але Тетяна поки що не скористалася нею.

А ось пані Мирослава дітей зібрала майже завдяки цим виплатам.

– 300 злотих ми вже отримували на канцелярію до 1 вересня. А до цього часу взагалі не витрачали коштів, бо школа повністю забезпечила всім необхідним. Доньки ходять в басейн, тому ми купили їм спортивний одяг і взуття. Портфелі теж нам надала школа, – розповідає жінка.

Живе родина у Кракові. Старша донька Мирослави Ангеліна цього року йде в 10 клас, а менша Злата – у третій. Обидві вже добре розмовляють польською і вихваляються навчанням у місцевій школі.

Прийняли майже 200 тис. дітей: як розпочалося навчання для українських школярів у Польщі / 3 фотографии

– Мені дуже подобається польська школа, бо ми багато гуляємо, ходимо в басейн. Якщо ти не зробив домашнє завдання, то на тебе не кричать вчителі. Просто кажуть, що зробиш два на наступний день. Однокласники дуже добре мене прийняли, – розповідає третьокласниця Злата.

Та і пані Мирославі польська система освіти до вподоби. Каже, що школа розрахована на мам, що працюють.

– Щодня, з 7:00 і до 17:00, є можливість залишати дитину, за нею приглянуть. Вона буде доглянута, нагодована, і з нею зроблять уроки. Для мам це великий плюс, – говорить жінка.

Навчання в усіх польських школах розпочнеться офлайн. Але як буде далі – невідомо. Подейкують, що через високі ціни на газ взимку учні, можливо, навчатимуться дистанційно.