Освіта в умовах війни: як дізнатися, чи є в школі укриття, і чи можна обрати формат навчання
Навчання у школах України з 1 вересня 2022 року відбуватиметься відповідно до реалій воєнного стану.
Головною умовою для того, щоб школярі повернулися за парти, є наявність належним чином облаштованого укриття, де зможуть перебувати діти та вчителі під час повітряних тривог.
Комісії, які займаються оглядом укриттів у школах, дитячих садочках та інших закладах освіти, вже перевірили понад 23,5 тис. об’єктів. Це становить майже 93% від загальної кількості.
За словами міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, спецкомісії обстежили 96% шкіл, з яких 59% мають захисні споруди.
Що потрібно знати про укриття в школі і чи можна батькам колективно змусити школу навчати дітей онлайн – відповіді на головні запитання про підготовку до школи в умовах війни читайте в матеріалі.
Як дізнатися, чи є в школі укриття?
Школи не зможуть розпочинати очне навчання, якщо у них немає укриття, яке перевірила спеціальна комісія за участю представників ДСНС.
У такому разі адміністрація повинна попередити батьків, що навчання відбуватиметься в онлайн-форматі. Якщо таких повідомлень не було, школярі зможуть повернутися за парти.
Відповідно до рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій, укриття повинні розташовуватися від закладу освіти на відстані до 100 м.
Про їхню наявність і готовність школи до очного навчання в умовах війни батькам повинні повідомити в адміністрації школи.
В Офісі освітнього омбудсмена зазначають, що, відповідно до законодавства, підвальні приміщення також можуть використовуватися як найпростіші укриття.
Але вони мають бути відповідно облаштовані і відповідати мінімальним вимогам. Рішення про те, чи може школа використовувати підвал як укриття, ухвалює та ж спеціальна комісія.
Детальніше про те, яким вимогам повинно відповідати укриття, можна переглянути за посиланням.
Що робити, якщо дітей виводять на офлайн-навчання, а належної безпеки немає?
Школи не мають права проводити навчання в очному форматі, якщо не отримали висновок від спеціальної комісії, що вони можуть гарантувати безпеку дітей.
Відповідно батьків не можуть змусити відправляти школярів на офлайн-навчання. Якщо раптом таке відбувається, необхідно щонайменше звернутися з відповідною скаргою до Служби освітнього омбудсмена.
Це можна зробити двома способами:
- через онлайн-форму звернення за посиланням;
- завантажити електронний бланк звернення до освітнього омбудсмена, заповнити його та надіслати на email: ez@eo.gov.ua.
Чи можна батькам колективно змусити школу навчати дітей онлайн, якщо планується офлайн-навчання?
Як відбуватиметься навчання у школах з 1 вересня 2022 року, вирішуватимуть обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти.
Все буде залежати від безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті.
У новому навчальному році буде чотири моделі освітнього процесу:
- очне;
- дистанційне (онлайн);
- змішане навчання;
- індивідуальна форма роботи (екстернат або сімейна форма навчання).
Батьки не зможуть змусити школу навчати дітей онлайн, якщо планується офлайн-навчання. Але ще раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет пояснив, що у новому навчальному році батьки зможуть самостійно обирати формат навчання своєї дитини.
– Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створить умови для очного та дистанційного навчання, а також працює над форматом змішаного навчання, – запевнив він.
Тому якщо ви побоюєтеся очного навчання, то можете обрати будь-яку іншу форму.