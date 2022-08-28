Серпень, 28 в 15:51

Навчання у школах України з 1 вересня 2022 року відбуватиметься відповідно до реалій воєнного стану.

Головною умовою для того, щоб школярі повернулися за парти, є наявність належним чином облаштованого укриття, де зможуть перебувати діти та вчителі під час повітряних тривог.

Комісії, які займаються оглядом укриттів у школах, дитячих садочках та інших закладах освіти, вже перевірили понад 23,5 тис. об’єктів. Це становить майже 93% від загальної кількості.

Зараз дивляться

За словами міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, спецкомісії обстежили 96% шкіл, з яких 59% мають захисні споруди.

Що потрібно знати про укриття в школі і чи можна батькам колективно змусити школу навчати дітей онлайн – відповіді на головні запитання про підготовку до школи в умовах війни читайте в матеріалі.

Як дізнатися, чи є в школі укриття?

Школи не зможуть розпочинати очне навчання, якщо у них немає укриття, яке перевірила спеціальна комісія за участю представників ДСНС.

У такому разі адміністрація повинна попередити батьків, що навчання відбуватиметься в онлайн-форматі. Якщо таких повідомлень не було, школярі зможуть повернутися за парти.

Відповідно до рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій, укриття повинні розташовуватися від закладу освіти на відстані до 100 м.

Про їхню наявність і готовність школи до очного навчання в умовах війни батькам повинні повідомити в адміністрації школи.

В Офісі освітнього омбудсмена зазначають, що, відповідно до законодавства, підвальні приміщення також можуть використовуватися як найпростіші укриття.

Але вони мають бути відповідно облаштовані і відповідати мінімальним вимогам. Рішення про те, чи може школа використовувати підвал як укриття, ухвалює та ж спеціальна комісія.

Детальніше про те, яким вимогам повинно відповідати укриття, можна переглянути за посиланням.

Що робити, якщо дітей виводять на офлайн-навчання, а належної безпеки немає?

Школи не мають права проводити навчання в очному форматі, якщо не отримали висновок від спеціальної комісії, що вони можуть гарантувати безпеку дітей.

Відповідно батьків не можуть змусити відправляти школярів на офлайн-навчання. Якщо раптом таке відбувається, необхідно щонайменше звернутися з відповідною скаргою до Служби освітнього омбудсмена.

Це можна зробити двома способами:

через онлайн-форму звернення за посиланням

завантажити електронний бланк звернення

Чи можна батькам колективно змусити школу навчати дітей онлайн, якщо планується офлайн-навчання?

Як відбуватиметься навчання у школах з 1 вересня 2022 року, вирішуватимуть обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти.

Все буде залежати від безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті.

У новому навчальному році буде чотири моделі освітнього процесу:

очне;

дистанційне (онлайн);

змішане навчання;

індивідуальна форма роботи (екстернат або сімейна форма навчання).

Батьки не зможуть змусити школу навчати дітей онлайн, якщо планується офлайн-навчання. Але ще раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет пояснив, що у новому навчальному році батьки зможуть самостійно обирати формат навчання своєї дитини.

– Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створить умови для очного та дистанційного навчання, а також працює над форматом змішаного навчання, – запевнив він.

Тому якщо ви побоюєтеся очного навчання, то можете обрати будь-яку іншу форму.