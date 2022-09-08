Члени адміністрації Путіна особисто координують “фільтраційні табори” в Україні – ЗМІ

Вересень, 08 в 0:15

Члени адміністрації президента Росії Володимира Путіна особисто наглядають і координують “фільтраційні табори”, які країна-агресор використовувала для допитів і примусового транспортування громадян України на територію РФ.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу 7 вересня.

– Нам також відомо, що представники адміністрації президента Росії надають списки українців, які підлягають “фільтрації”, і отримують звіти про масштаби та хід операцій, – зазначив він.

За його словами, Росія використовує спеціальні інформаційні технології для підтримки операцій з “фільтрації”, включаючи онлайн-бази даних, інструменти та обладнання. До того ж окупанти намагаються збирати біометричні відомості, відстежувати та здійснювати моніторинг українських мобільних телефонів і SIM-карток.

Зараз дивляться

– Кремль вважає операції з “фільтрації” вирішальними для своїх зусиль з анексії територій України, які перебувають під його контролем. І ми вимагаємо, щоб Росія негайно припинила свої фільтраційні операції та дозволила ООН, незалежним спостерігачам, гуманітарним і правозахисним організаціям доступ до цих сайтів “фільтрації”, – наголосив він.

Однак Патель не сказав, чи брав участь у цих заходах сам російський диктатор Путін. На його думку, страх і страждання, які Росія викликає у людей, змушених жити під контролем Кремля, важко переоцінити.