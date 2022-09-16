Вересень, 16 в 16:45

У п’ятницю, 16 вересня, спостерігається чергове загострення ситуації на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном: зранку сталися збройні сутички із застосуванням важкої техніки.

Це не перший подібний військовий конфлікт між двома країнами. Факти ICTV розповідають, що наразі відомо.

Спірний кордон

Протяжність спільного кордону між Киргизстаном та Таджикистаном становить близько 970 км. З них трохи більше половини (519 км) уточнено, а решта не демарковано.

Зараз дивляться

Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану. Там населені пункти, а іноді й будинки місцевих мешканців розташовані фактично поруч, що ускладнює демаркацію лінії кордону.

Через цю невизначеність між жителями та прикордонниками двох держав періодично виникають сутички за право доступу до води, землі, пасовищ та комунікацій. Вони часто супроводжуються застосуванням зброї та людськими жертвами.

Наприклад, прикордонні інциденти між Киргизстаном та Таджикистаном відбувалися в січні та травні 2014 року. Серйозний конфлікт через спірні території на кордоні спалахнув і в 2021 році. На початку цього року відбулася перестрілка між прикордонниками двох країн.

Нове загострення на кордоні

Цими днями на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном відбулося чергове загострення. Вперше про перестрілку стало відомо в середу, 14 вересня.

Прикордонна служба Киргизстану звинуватила таджицьких військових у тому, що ті зайняли позиції на недемаркованій ділянці спільного кордону. А таджицька сторона наполягала, що її солдати зазнали безпідставного обстрілу.

Киргизька сторона повідомила про поранення під час перестрілок п’яти осіб (двох військовослужбовців та трьох місцевих жителів, серед яких дитина). Таджикистан інформував про загибель двох військовослужбовців та поранення 11 осіб (шести прикордонників та п’яти місцевих мешканців).

Після переговорів у ніч на 15 вересня сторони відвели додаткові сили до пунктів постійної дислокації.

А зранку 16 вересня відбулося друге за тиждень загострення конфлікту одразу на кількох ділянках спільного кордону в Баткенській області.

Зіткнення спостерігалися “по всьому периметру” кордону: в селах Кизил-Бел, Кок-Таш, Тамдик, Достук, на ділянці Торт-Кочо.

У зв’язку з цим розпочалася евакуація населення прикордонних населених пунктів. Місцеві жителі виїжджають у безпечні райони також на власних автомобілях.

Участки, на которых происходят столкновения pic.twitter.com/PeoAtXnFec — Azattyk Media (@AzattykMedia) September 16, 2022

Стрельба на границе с Таджикистаном продолжается. Столкновения происходят по всему периметру в селах Кызыл-Бел, Кок-Таш, Тамдык, Достук, на участке Торт-Кочо. Об этом сообщила администрация Баткенской области. pic.twitter.com/bTGhX6J5os — ИА 24.kg (@_24_kg) September 16, 2022

#Kyrgyzstan and #Tajikistan have agreed to a cease-fire on the border, but residents of border areas report that shelling continues. pic.twitter.com/d3KaVZpywI — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Про що заявляє Киргизстан

Влада Киргизстану звинуватила Таджикистан у спробі захоплення території. Киргизькі прикордонники заявили, що таджицька сторона не дотримується домовленостей про припинення вогню.

– Попри зусилля з припинення вогню, таджицька сторона продовжує стягувати в район конфлікту важку бойову техніку та застосовує весь наявний арсенал для обстрілу території Киргизької Республіки, намагаючись захопити територію, – зазначили в Державному комітеті з національної безпеки Киргизстану, додавши, що по всьому периметру кордону відбуваються інтенсивні бої.

За даними киргизької сторони, Таджикистан застосував танки, БТР, БМП, стрілецьку зброю, міномети, реактивні системи залпового вогню та авіацію.

Офіційний Бішкек заявив, що сьогодні близько 6:00 таджицька сторона розпочала обстріл прикордонних нарядів та позицій у місцевостях Екі-Таш, Чир-Добо, Кум-Мазар та Орто-Боз зі стрілецької та групової зброї. А згодом був зафіксований мінометний обстріл. Під вогонь потрапила і прикордонна застава Самаркандек.

Є інформація, що Таджикистан завдав удару по околиці аеропорту в місті Баткен та об’єктах на його околиці з реактивних систем залпового вогню.

Начался обстрел города Баткена. Об этом https://t.co/2TnAGerVWV собщили местные жители.

По их словам, горит одно из зданий. По предварительным данным, в результате попадания ракеты. pic.twitter.com/FaFadCLyXx — ИА 24.kg (@_24_kg) September 16, 2022

Прикордонники також повідомляють, що таджицькі військові зайняли приміщення школи у киргизькому селі Достук (Баткенський район).

Киргизстан, своєю чергою, завдав вогневого удару по таджицьких прикордонних заставах Ляккан та Богдарі, знищивши “значну кількість важкої техніки”.

Міністерство закордонних справ Киргизстану вручило ноту протесту Таджикистану, звинувативши сусідню країну у “віроломній атаці” на прикордонні та цивільні об’єкти. У відомстві закликали дотримуватися досягнутих домовленостей, припинити вогонь і відвести війська.

За даними Міністерства охорони здоров’я Киргизстану, під час зіткнень на кордоні постраждали щонайменше 55 людей, серед яких семеро жінок та п’ятеро дітей. Також повідомляється про загибель дівчинки-підлітка.

Взаємні обвинувачення: позиція Таджикистану

Таджикистан звинувачує у загостренні Бішкек. Влада країни наполягає, що киргизькі військові здійснили обстріли низки прикордонних населених пунктів із “важкої зброї” та військової техніки.

У Прикордонних військах Таджикистану заявили, що під вогонь киргизьких військових потрапили населені пункти Согдійської області та прикордонна застава Душанбе.

– Військовослужбовці спецпідрозділів Киргизстану здійснили збройний напад на будинки мирних жителів у селищах Богістон та Лакон, підпалили житлові будинки та господарські споруди, – йдеться в заяві, яку цитує таджицька агенція Asia-Plus.

Таджикистан також звинуватив киргизьку сторону в ігноруванні пропозицій про припинення вогню та мирні переговори.

Місцеві ЗМІ інформують про загибель одного таджицького прикордонника та трьох поранених.

Спроби домовитися

На загострення конфлікту вже відреагували в ОБСЄ. В організації закликали сторони припинити застосування сили.

– Сутички, що тривають на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном, викликають глибоку тривогу. Ця тривожна ситуація повинна припинитися зараз. Ми закликаємо обидві сторони утримуватися від застосування сили, запобігати будь-яким жертвам і дотримуватися виключно мирних засобів, – наголосили в ОБСЄ.

The ongoing clashes at the border between Kyrgyzstan and Tajikistan are deeply troubling. This alarming situation must stop now. We appeal to both sides to refrain from the use of force, prevent any loss of lives and commit to exclusively peaceful means.

#OSCE2022POL — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) September 16, 2022

Цікаво те, що обидві країни є союзниками по ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку), куди також входять Білорусь, Вірменія, Казахстан та РФ.

Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась провів сьогодні телефонні переговори з секретарями Рад безпеки Киргизстану та Таджикистану у зв’язку із загостренням ситуації на кордоні.

Президенти обох країн сьогодні перебувають у Самарканді (Узбекистан) на саміті Шанхайської організації співробітництва. Агенція Asia-Plus інформує, що киргизький лідер Садир Жапаров та президент Таджикистану Емомалі Рахмон зустрілися на полях саміту та домовилися “дати доручення відповідним структурам про припинення вогню та відведення сил та засобів від лінії зіткнення”.

Після цього очільники державних комітетів нацбезпеки обох держав досягли домовленості про припинення вогню з 16:00. Переговори відбувалися на кордоні Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану.

Проте киргизькі прикордонники характеризують ситуацію як напружену. Вони стверджують, що Таджикистан різко знизив інтенсивність обстрілу, проте на деяких ділянках кордону таджицькі військові періодично відкривають вогонь.

Джерело: Asia-Plus, Радіо Азаттик, 24.kg, інформаційне агентство Ховар, Радіо Озоді, МОЗ Киргизстану

Фото: ДКНБ Киргизстану