У п’ятницю, 16 вересня, спостерігається чергове загострення ситуації на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном: зранку сталися збройні сутички із застосуванням важкої техніки.

Це не перший подібний військовий конфлікт між двома країнами. Факти ICTV розповідають, що наразі відомо.

Протяжність спільного кордону між Киргизстаном та Таджикистаном становить близько 970 км. З них трохи більше половини (519 км) уточнено, а решта не демарковано.

Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану. Там населені пункти, а іноді й будинки місцевих мешканців розташовані фактично поруч, що ускладнює демаркацію лінії кордону.

Через цю невизначеність між жителями та прикордонниками двох держав періодично виникають сутички за право доступу до води, землі, пасовищ та комунікацій. Вони часто супроводжуються застосуванням зброї та людськими жертвами.

Наприклад, прикордонні інциденти між Киргизстаном та Таджикистаном відбувалися в січні та травні 2014 року. Серйозний конфлікт через спірні території на кордоні спалахнув і в 2021 році. На початку цього року відбулася перестрілка між прикордонниками двох країн.

Цими днями на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном відбулося чергове загострення. Вперше про перестрілку стало відомо в середу, 14 вересня.

Прикордонна служба Киргизстану звинуватила таджицьких військових у тому, що ті зайняли позиції на недемаркованій ділянці спільного кордону. А таджицька сторона наполягала, що її солдати зазнали безпідставного обстрілу.

Киргизька сторона повідомила про поранення під час перестрілок п’яти осіб (двох військовослужбовців та трьох місцевих жителів, серед яких дитина). Таджикистан інформував про загибель двох військовослужбовців та поранення 11 осіб (шести прикордонників та п’яти місцевих мешканців).

Після переговорів у ніч на 15 вересня сторони відвели додаткові сили до пунктів постійної дислокації.

А зранку 16 вересня відбулося друге за тиждень загострення конфлікту одразу на кількох ділянках спільного кордону в Баткенській області.

Зіткнення спостерігалися “по всьому периметру” кордону: в селах Кизил-Бел, Кок-Таш, Тамдик, Достук, на ділянці Торт-Кочо.

У зв’язку з цим розпочалася евакуація населення прикордонних населених пунктів. Місцеві жителі виїжджають у безпечні райони також на власних автомобілях.

#Kyrgyzstan and #Tajikistan have agreed to a cease-fire on the border, but residents of border areas report that shelling continues. pic.twitter.com/d3KaVZpywI

Влада Киргизстану звинуватила Таджикистан у спробі захоплення території. Киргизькі прикордонники заявили, що таджицька сторона не дотримується домовленостей про припинення вогню.

За даними киргизької сторони, Таджикистан застосував танки, БТР, БМП, стрілецьку зброю, міномети, реактивні системи залпового вогню та авіацію.

Офіційний Бішкек заявив, що сьогодні близько 6:00 таджицька сторона розпочала обстріл прикордонних нарядів та позицій у місцевостях Екі-Таш, Чир-Добо, Кум-Мазар та Орто-Боз зі стрілецької та групової зброї. А згодом був зафіксований мінометний обстріл. Під вогонь потрапила і прикордонна застава Самаркандек.

Є інформація, що Таджикистан завдав удару по околиці аеропорту в місті Баткен та об’єктах на його околиці з реактивних систем залпового вогню.

Прикордонники також повідомляють, що таджицькі військові зайняли приміщення школи у киргизькому селі Достук (Баткенський район).

Киргизстан, своєю чергою, завдав вогневого удару по таджицьких прикордонних заставах Ляккан та Богдарі, знищивши “значну кількість важкої техніки”.

Міністерство закордонних справ Киргизстану вручило ноту протесту Таджикистану, звинувативши сусідню країну у “віроломній атаці” на прикордонні та цивільні об’єкти. У відомстві закликали дотримуватися досягнутих домовленостей, припинити вогонь і відвести війська.

За даними Міністерства охорони здоров’я Киргизстану, під час зіткнень на кордоні постраждали щонайменше 55 людей, серед яких семеро жінок та п’ятеро дітей. Також повідомляється про загибель дівчинки-підлітка.

Таджикистан звинувачує у загостренні Бішкек. Влада країни наполягає, що киргизькі військові здійснили обстріли низки прикордонних населених пунктів із “важкої зброї” та військової техніки.

У Прикордонних військах Таджикистану заявили, що під вогонь киргизьких військових потрапили населені пункти Согдійської області та прикордонна застава Душанбе.

Таджикистан також звинуватив киргизьку сторону в ігноруванні пропозицій про припинення вогню та мирні переговори.

Місцеві ЗМІ інформують про загибель одного таджицького прикордонника та трьох поранених.

На загострення конфлікту вже відреагували в ОБСЄ. В організації закликали сторони припинити застосування сили.

The ongoing clashes at the border between Kyrgyzstan and Tajikistan are deeply troubling. This alarming situation must stop now. We appeal to both sides to refrain from the use of force, prevent any loss of lives and commit to exclusively peaceful means.

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) September 16, 2022