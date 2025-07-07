Скільки мов у світі та які з них найпопулярніші

Мова — один із найважливіших інструментів спілкування, що формує культуру, ідентичність і спосіб мислення народів.

Факти ICTV розповідають, скільки існує мов у світі та яке мовне різноманіття нашої планети — детальніше читайте в матеріалі.

Скільки існує мов у світі — актуальні дані

За даними міжнародної лінгвістичної бази даних Еthnologue, у світі існує понад 7 100 мов. Однак лише кілька десятків із них справді домінують у глобальному масштабі.

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Варто зазначити, що точна цифра з часом може змінюватися, оскільки одні мови зникають, інші відновлюються або уточнюються.

За оцінками ЮНЕСКО, що два тижні зникає одна мова, а до кінця XXI століття може зникнути до 50% усіх мов. Тож збереження мовної спадщини — важлива глобальна задача.

У 2025 році, згідно з Ethnologue, було зафіксовано 7 168 мов, які розділяються за кількістю носіїв, географічним розташуванням та статусом.

Мови розподіляються нерівномірно, зокрема, близько 40% з них перебувають під загрозою зникнення, оскільки мають менше 1 000 носіїв.

Лише 23 мови мають понад 50 млн носіїв і є найвпливовішими на міжнародному рівні.

Які найпопулярніші мови у світі

Популярність мови можна визначити за кількістю носіїв.

Пропонуємо найпопулярніші мови у світі за загальною кількістю мовців (дані Ethnologue та Statista станом на 2024 рік):

англійська — 1,5 млрд;

китайська (мандаринська) — 1,1 млрд;

гінді — 610 млн;

іспанська — 560 млн;

французька — 310 млн;

арабська — 274 млн;

бенгальська — 273 млн;

португальська — 258 млн;

урду — 231 млн.

Перераховані мови охоплюють не лише національні кордони, а й активно використовуються в міжнародній дипломатії, бізнесі, освіті тощо.

Де найбільше мов трапляється

Цікаво, що найбільша мовна різноманітність зосереджена в кількох країнах:

Папуа-Нова Гвінея — понад 840 мов;

Індонезія — понад 700 мов;

Нігерія — понад 500 мов;

Індія — понад 450 мов;

США — понад 300 мов, включно з іммігрантськими.

Це пояснюється історичними, географічними та культурними факторами.

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