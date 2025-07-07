Скільки мов у світі та які з них найпопулярніші
Мова — один із найважливіших інструментів спілкування, що формує культуру, ідентичність і спосіб мислення народів.
Факти ICTV розповідають, скільки існує мов у світі та яке мовне різноманіття нашої планети — детальніше читайте в матеріалі.
Скільки існує мов у світі — актуальні дані
За даними міжнародної лінгвістичної бази даних Еthnologue, у світі існує понад 7 100 мов. Однак лише кілька десятків із них справді домінують у глобальному масштабі.
Варто зазначити, що точна цифра з часом може змінюватися, оскільки одні мови зникають, інші відновлюються або уточнюються.
За оцінками ЮНЕСКО, що два тижні зникає одна мова, а до кінця XXI століття може зникнути до 50% усіх мов. Тож збереження мовної спадщини — важлива глобальна задача.
У 2025 році, згідно з Ethnologue, було зафіксовано 7 168 мов, які розділяються за кількістю носіїв, географічним розташуванням та статусом.
Мови розподіляються нерівномірно, зокрема, близько 40% з них перебувають під загрозою зникнення, оскільки мають менше 1 000 носіїв.
Лише 23 мови мають понад 50 млн носіїв і є найвпливовішими на міжнародному рівні.
Які найпопулярніші мови у світі
Популярність мови можна визначити за кількістю носіїв.
Пропонуємо найпопулярніші мови у світі за загальною кількістю мовців (дані Ethnologue та Statista станом на 2024 рік):
- англійська — 1,5 млрд;
- китайська (мандаринська) — 1,1 млрд;
- гінді — 610 млн;
- іспанська — 560 млн;
- французька — 310 млн;
- арабська — 274 млн;
- бенгальська — 273 млн;
- португальська — 258 млн;
- урду — 231 млн.
Перераховані мови охоплюють не лише національні кордони, а й активно використовуються в міжнародній дипломатії, бізнесі, освіті тощо.
Де найбільше мов трапляється
Цікаво, що найбільша мовна різноманітність зосереджена в кількох країнах:
- Папуа-Нова Гвінея — понад 840 мов;
- Індонезія — понад 700 мов;
- Нігерія — понад 500 мов;
- Індія — понад 450 мов;
- США — понад 300 мов, включно з іммігрантськими.
Це пояснюється історичними, географічними та культурними факторами.