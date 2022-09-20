Вересень, 20 в 10:21

Продукти харчування в країнах Європейського Союзу, зокрема хліб, подорожчали за останній рік на тлі високої інфляції в єврозоні.

Про це повідомила статистична служба ЄС Євростат.

– Хліб, овочі, м’ясо – їжа стала дорожчою. Ціни на кулінарні олії та жири зросли особливо різко, але й основні продукти харчування, такі як хліб, також стали значно дорожчими, – зазначили експерти.

У Євростаті розповіли, що у серпні 2022 року середня ціна хліба в ЄС була на 18% вища, ніж роком раніше. Водночас у серпні 2021 року річне зростання ціни хліба становило лише 3%.

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У місячному вимірі хліб також дорожчав, хоча й не так стрімко (зростання становило від 3% до 10%).

Однією з головних причин здорожчання хліба відомство називало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що призвело до руйнування традиційних глобальних ланцюгів постачання.

Найбільше від зростання ціни на хліб постраждали споживачі в Угорщині (за рік вона зросла на 66%), Литві (33%), Естонії та Словаччині (по 32%).

Водночас найменш помітною було зростання ціни у Франції (8%), Нідерландах та Люксембурзі (по 10%).

Нагадаємо, що в Україні з початку року у середньому на 25% зросли ціни на продукти. Із січня 2022-го до серпня зросли середні ціни на хліб – з 33,61 грн/кг до 38,95 грн/кг.