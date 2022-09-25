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Українці перехитрили Путіна: Трасс про мобілізацію в РФ та ядерні погрози Кремля

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ліз Трасс
Фото: Getty Images

Оголошення Володимира Путіна про мобілізацію для підживлення своїх окупаційних сил у війні в Україні свідчить про те, що Київ перехитрив російського президента.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю CNN заявила прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс.

Лідерка британського уряду в ефірі State of the Union сказала, що Путін наказав негайно розпочати часткову мобілізацію, тому що він програє.

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— Він зробив стратегічну помилку, коли вторгся в Україну. Я думаю, що його перехитрили українці. Ми бачили, як українці продовжують протистояти російському наступу. І я думаю, що він не передбачав потужної реакції з боку вільного світу, — сказала Трасс.

За підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом у середу, 21 вересня, Трасс назвала відносини Лондона та Вашингтона особливими.

— І вони стають дедалі важливішими тоді, коли ми стикаємося з загрозами з боку Росії та посиленням наполегливості з боку Китаю, – сказала вона.

На запитання, як західні лідери мають відреагувати, якщо Путін посилить військову активність в Україні, Трасс відповіла, що вони не повинні слухати його бряцання зброєю та його фіктивні погрози.

Трасс наголосила на необхідності продовжувати запроваджувати санкції проти Росії та підтримувати українців.

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Джерело: CNN
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