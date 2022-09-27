Польща і Данія відкрили новий трубопровід для норвезького газу
З 1 жовтня цього року до Польщі надійде газ із родовищ на норвезькому континентальному шельфі газопроводом Baltic Pipe.
Про це повідомляє польський телеканал TVN24.
Baltic Pipe (Балтійська труба) — один із флагманських проєктів уряду Польщі, покликаний забезпечити енергетичну безпеку країни та повну незалежність від російського газу.
На символічному запуску трубопроводу були присутні президент Анджей Дуда, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
– Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується. Епоха, відзначена шантажем, погрозами та здирством, — наголосив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.
За його словами, зараз вся Європа поєднує зусилля проти панування та імперіалізму, а також проти спроб Росії колонізувати сусідні країни.
Реальне транспортування газу трубопроводом Baltic Pipe з родовищ у Норвегії до Польщі 900-кілометровим маршрутом через Данію має розпочатися в суботу, 1 жовтня.
Джерело: телеканал TVN24
Фото: телеканал TVN24