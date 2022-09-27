Вересень, 27 в 15:07

З 1 жовтня цього року до Польщі надійде газ із родовищ на норвезькому континентальному шельфі газопроводом Baltic Pipe.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Baltic Pipe (Балтійська труба) — один із флагманських проєктів уряду Польщі, покликаний забезпечити енергетичну безпеку країни та повну незалежність від російського газу.

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На символічному запуску трубопроводу були присутні президент Анджей Дуда, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується. Епоха, відзначена шантажем, погрозами та здирством, — наголосив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

За його словами, зараз вся Європа поєднує зусилля проти панування та імперіалізму, а також проти спроб Росії колонізувати сусідні країни.

Реальне транспортування газу трубопроводом Baltic Pipe з родовищ у Норвегії до Польщі 900-кілометровим маршрутом через Данію має розпочатися в суботу, 1 жовтня.

Джерело: телеканал TVN24

Фото: телеканал TVN24