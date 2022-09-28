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Повторний напад з Білорусі може статися в напрямку Києва – військовий експерт

Юля Захарченко, редакторка стрічки
білоруські військові
Фото: Depositphotos

Білорусь готується до приймання військових ешелонів з Росії, про це свідчить підготовка на території країни. Зокрема, зараз здійснюється перевірка місць завантаження та вивантаження на залізничних станціях з залученням посадових осіб, проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ та автомобільних підходів до цих станцій.

В ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини військовий експерт і полковник Збройних сил України Петро Черник пояснив, про що це може свідчити. На його думку, повторний напад з території Білорусі може статися насамперед у напрямку Києва.

– Як військовий аналітик, я ніколи не нехтував північним напрямком, і завжди стверджував, що треба готуватися до потенційного удару з боку Білорусі. Маємо розуміти, що Лукашенко сам по собі є політичним мерцем. Тобто він мертвий у всіх сенсах політичного світу.

Він нелегальний і нелегітимний як з точки зору власного народу, так і з точки зору широкого міжнародного істеблішменту. Я думаю, що все ж таки повторно можуть вдарити з Півночі. Це може статися, але не обов’язково станеться, першочергово у напрямку Києва.

Черник переконаний, що російський диктатор Володимир Путін вже усвідомлює свій програш у війні проти України. Саме через дії глави Кремля Російська Федерація стане на шлях розпаду, зазначив полковник ЗСУ.

Зараз дивляться

– Маємо тверезо усвідомлювати, що Путін у стратегічній пастці. Він прекрасно усвідомлює, що програв класичну війну в Україні. Він втратив життя, а Російська Федерація стане на шлях розпаду. Використовуватимемо всі доступні методи, і Білорусь для нього поки ще робочий майданчик. Чи це станеться? Я не знаю. Але чи треба до цього серйозно та відповідально ставитися? В обов’язковому порядку, – вважає військовий експерт.

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