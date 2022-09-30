Вересень, 30 в 18:01

Організація Північноатлантичного договору, або НАТО, давно стала гарантом безпеки у Північноатлантичному регіоні і продовжує ним залишатися.

За понад 70 років існування Альянс не лише значно розширився, але й допомагає іншим країнам-партнерам піклуватися про свою безпеку та проводить спільні навчання. Отже, ось що потрібно знати про НАТО.

Що таке НАТО?

НАТО (Організація Північноатлантичного договору) – це міжнародна організація, військово-політичний союз, який створили для забезпечення колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки, збереження миру та безпеки у Північноатлантичному регіоні.

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В основі Альянсу лежить Північноатлантичний договір, який підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.

НАТО прагне до мирного розв’язання суперечок, а також дотримується цінностей верховенства права, демократії та індивідуальної свободи.

Які країни входять до НАТО?

На момент заснування Альянсу до нього входили 12 країн. За понад 70 років існування кількість держав – членів НАТО зросла до 30.

Станом на 2022 рік до Альянсу входять:

Албанія;

Бельгія;

Велика Британія;

Греція;

Данія;

Ісландія;

Іспанія;

Італія;

Канада;

Люксембург;

Нідерланди;

Німеччина;

Норвегія;

Північна Македонія;

Польща;

Португалія;

Сполучені Штати Америки;

Туреччина;

Угорщина;

Франція;

Чехія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Румунія;

Болгарія;

Словаччина;

Словенія;

Хорватія;

Чорногорія.

Хто може стати членом НАТО?

Альянс дотримується політики так званих “відкритих дверей”. Тобто, будь-яка країна може приєднатися до НАТО, якщо досягне його стандартів (політичних, військових та економічних).

Окрім цього, вона має поділяти принципи Північноатлантичного договору.

З квітня 1999 року ще однією передумовою для вступу в НАТО є затвердження Програми дій щодо членства (ПДЧ). Там прописані заходи з підготовки держави до членства в Альянсі.

Кожна окрема країна може наповнювати ПДЧ змістом, який вважатиме важливим для реалізації у нинішніх обставинах.

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно заявили про намір вступити до НАТО.

5 липня країни Альянсу підписали Протокол про входження Фінляндії та Швеції до НАТО, що дозволило розпочати процес ратифікації.

А 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подала заяву на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Чи має НАТО свою армію?

Альянс не має власних Збройних сил. Для вирішення питань військового характеру використовують армії країн-членів НАТО.

Як НАТО обороняється?

Оборона НАТО здійснюється на основі принципу колективної безпеки, що закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору.

У ній прописано, що збройний напад на одного або кількох членів Альянсу розцінюється як агресивні дії проти всіх його членів.

У такому випадку НАТО реалізуватиме своє право на захист та надасть постраждалим країнам-членам усю допомогу, яку вважатиме необхідною, зокрема військову.

Мета таких дій – відновлення та збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Коли використовували п’яту статтю?

НАТО використав статтю 5 Північноатлантичного договору лише одного разу – після терактів 11 вересня 2001 року.

Операція розпочалася тільки після підтвердження того, що атаки відбувалися з-за кордону. 4 жовтня того ж року Альянс ухвалив пакет заходів, спрямованих на підтримку Сполучених Штатів у протистоянні іноземній загрозі.

Невдовзі після цього НАТО розпочав першу за своє існування операцію з боротьби із тероризмом. Вона тривала з середини жовтня 2001 року до середини травня 2002-го.

Як НАТО допомагає Україні?

З початком повномасштабної війни на території України НАТО допомагає координувати запити української влади та сприяє забезпеченню гуманітарної і нелетальної допомоги.

Окремі держави – члени НАТО постачають в Україну озброєння, боєприпаси і різні види легкої та важкої військової техніки, зокрема, протитанкові і зенітні комплекси, гаубиці і безпілотні апарати.

Наразі держави – члени Альянсу надали Україні військову техніку вартістю у мільярди євро. Що позитивно покращило ситуацію на полі бою.

Більшість союзників НАТО забезпечують гуманітарну допомогу українцям та надають притулок мільйонам українських біженців.