Лише одна держава-терорист: Подоляк про звинувачення Путіна у підриві Керченського мосту

Жовтень, 09 в 22:46

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який звинуватив українські спецслужби у підриві мосту через Керченську протоку.

– Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50 осіб. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає хто це, – наголосив Подоляк.

Президент РФ Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Керченського (Кримського) мосту, на якому спалахнула величезна пожежа 8 жовтня, на наступний день після 70-річчя російського диктатора.

У Росії відкрили кримінальну справу за статтею “тероризм”. Путін назвав вибух в українському Криму “терактом, спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури Росії”.

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Варто зазначити, що РФ використовувала Керченський міст для перевезення на територію Криму важкої техніки та боєприпасів, які використовує російська армія у повномасштабній війні проти України.