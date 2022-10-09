Путін звинуватив у підриві Керченського мосту спецслужби України

Жовтень, 09 в 20:46

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив у підриві Керченського (Кримського) мосту спеціальні служби України.

Президент Російської Федерації стверджує, що автори, виконавці та замовники вибуху на мосту через Керченську протоку – це спецслужби України.

Диктатор Путін також назвав підрив моста в українському Криму “терактом, спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури Росії”.

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Очільник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін повідомив, що росіяни завели справу за статтею “тероризм” за фактом вибуху та подальшої пожежі на Кримському мосту.

За його словами, у підготовці “українським спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії з іноземних держав”.

– Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодар. Встановлено перевізників. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних з-поміж тих, хто міг готувати теракт, – заявив він.

Раніше у Службі безпеки на прохання журналістів прокоментувати можливу причетність України до вибухів на Кримському (Керченському) мосту 8 жовтня не підтвердили та не заперечили цього.