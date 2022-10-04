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Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
останній диктатор Європи
Фото: Depositphotos

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Мінськ бере участь у війні, яку Росія веде проти України.

Водночас, за його словами, Білорусь не відправляє своїх військових у зону конфлікту.

— Щодо нашої участі у “спеціальній військовій операції” в Україні – ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не надсилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов’язань, — заявив Лукашенко.

Участь у війні з боку Мінська Лукашенко мотивував недопущенням поширення війни на білоруську територію. Іншою причиною він назвав нібито “ризик удару” під прикриттям військових дій “з боку Польщі, Литви та Латвії”.

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Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню.

У липні Лукашенко говорив, що “давно визначив” участь Білорусі у війні в Україні. Він зазначав, що у Росії та Білорусі “єдине угруповання збройних сил”.

Джерело: Белта

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