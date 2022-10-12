Білорусь зняла зі зберігання першу партію з 20 танків Т-72 для допомоги РФ у війні – Генштаб

Жовтень, 12 в 7:43

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про готовність РБ надати допомогу Російській Федерації у повномасштабній війні проти України.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно в ремонті російської техніки, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Крім того, Білорусь зняла зі зберігання та відправила в Бєлгородську область (Росія) першу партію з 20 бойових танків Т-72.

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Завдяки успішним діям ЗСУ та через велику кількість поранених росіян на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, окупаційна влада направила клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Росії.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів, влучивши по 13 районах зосередження озброєння та військової техніки, а також двох системах протиповітряної оборони ворога.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали ударів по 12 пунктах управління, 17 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотирьох складах боєприпасів, а також понад 20 інших важливих об’єктів ворога.