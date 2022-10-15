Жовтень, 15 в 9:21

У Пентагоні розповіли, що увійде новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 млн доларів. Зазначається, що це вже 23-те постачання Україні з серпня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба міноборони США.

Отже, новий пакет допомоги у забезпеченні безпеки включає:

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боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

23000 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;

5000 155-мм пострілів систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);

5000 протитанкових гармат;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

стрілецька зброя та понад 2 млн набоїв до стрілецької зброї;

медикаменти.

Цей пакет військової допомоги голову Пентагону оголосили після зустрічі у Брюсселі міністрів оборони 50 країн. Тоді глави оборонних відомств зобов’язалися надати додаткову допомогу Україні.

Наприклад:

Нещодавно Німеччина поставила Україні першу із чотирьох систем ППО IRIS-T. Ця система допоможе Україні краще захищатись від російських ракет. Також Німеччина поставить більше ракетних систем MARS та гаубиць.

Іспанія надасть чотири пускові установки HAWK для посилення ППО України.

Норвегія, Німеччина та Данія інвестували у власне виробництво гаубиць у Словаччині.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні понад 18,2 млрд доларів у вигляді допомоги у забезпеченні безпеки. З 2014 року США надали Україні військову допомогу на 20,3 млрд доларів, а з 24 лютого – допомогу на 17,6 млрд доларів.

Джерело: Пентагон