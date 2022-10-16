Жовтень, 15 в 21:34

Члени Конгресу США від Демократичної партії пропонують передати Україні американські системи озброєння, які знаходяться в Саудівській Аравії.

Як інформує видання The Guardian, серед інших пропозицій – призупинення запланованої передачі Ер-Ріяду ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Такі заклики стали відповіддю на рішення ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день з листопада до кінця 2023 року. Проти цього рішуче виступала адміністрація президента США Джо Байдена, який навпаки наполягав на збільшенні видобутку нафти, щоб знизити її вартість на світовому ринку.

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Американський лідер навіть провів переговори зі спадковим принцем Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом у Джидді.

Проте зрештою Саудівська Аравія підтримала пропозицію про скорочення нафтового видобутку. Побутує думка, що це рішення грає на руку Кремлю, який отримуватиме додаткові кошти від нафти для фінансування війни проти України (скорочення видобутку може призвести до зростання цін на “чорне золото”).

Як пояснює The Guardian, Вашингтон розцінює такий крок Ер-Ріяда як приниження, з огляду на нещодавню зустріч Байдена з наслідним принцем.

А демократи в Конгресі США виступили за зупинення продажів зброї Саудівській Аравії. Одним із тих, хто наполягає на цьому, є член Палати представників США Ро Ханна. На його думку, Конгрес таки зупинить передачу ракет до ЗРК Patriot, а також, імовірно, призупинить інші оборонні ініціативи.

Ханна звернув увагу на заяву сенатора-демократа Роберта Менендеса, який очолює комітет із закордонних справ. Менендес запевнив, що готовий припинити продаж зброї Саудівській Аравії.

А впливовий сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив думку, що США повинні призупинити продаж Саудівській Аравії американських ракет класу повітря-повітря середньої дальності (AMRAAM) та надати їх Україні.

– США повинні призупинити продаж Саудівській Аравії ракет AMRAAM і перепрофілювати ці ракети для України, яка могла б використовувати їх із нещодавно виділеними зенітно-ракетними комплексами NASAMS для захисту своєї території та населення від злочинних бомбардувань Росії, – наголосив Кріс Мерфі.

Він також пропонує передислокувати батареї американських зенітних ракетних комплексів Patriot із Саудівської Аравії в Східну Європи, або й навіть надати їх Україні.

– Упродовж кількох років американські військові розміщували батареї протиракетної оборони Patriot у Саудівській Аравії, щоб допомогти захистити її нафтову інфраструктуру від атак ракет та безпілотників. Ці передові системи протиповітряної та протиракетної оборони мають бути передислоковані для посилення оборони союзників по НАТО на східному фланзі, таких як Польща та Румунія, або передані нашим українським партнерам, – йдеться в заяві Мерфі.

Сенатор уточнив, що такі кроки відповідатимуть рівню відносин США із Саудівською Аравією, а також допоможуть Україні.

Експерти, з якими поспілкувалося видання The Guardian, повідомили, що переміщення систем озброєння із Саудівської Аравії до України не є надто складним завданням із погляду логістики. Водночас, на їхню думку, це може призвести до звинувачень адміністрації Байдена в надмірному розширенні підтримки України, оскільки ці системи можуть вимагати присутності американського персоналу.

Джерело: Пресслужба Кріса Мерфі