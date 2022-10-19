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Парламент Фінляндії схвалив будівництво паркану на кордоні з РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Санна Марін
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Санна Марін отримала зелене світло від парламентських партій на будівництво прикордонного паркану на кордоні Фінляндії з Росією.

Пілотний проєкт Аїда може стартувати, поки уряд ухвалюватиме рішення про його фінансування, повідомляє Yle.

Проєкт одноголосно підтримали усі партії, особливо опозиційні – Центр, Істинні фіни та Християнські демократи, які квапили з початком.

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За оцінками, будівництво паркану триватиме кілька років і коштуватиме сотні мільйонів євро. Він охопить приблизно 10-20% східного кордону Фінляндії.

Фото: Rea Lemström / Yle

Прикордонна служба готова розпочати реалізацію пілота проєкту. Повідомляється, що він може бути готовий вже до початку наступного літа.

На думку уряду, паркан на кордоні з Росією необхідний передусім для контролю можливого масового незаконного перетину кордону Фінляндії. Прикордонники кажуть, що він особливо потрібен для контролю за масштабною та нелегальною імміграцією.

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Джерело: Yle

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