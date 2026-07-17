Перші кавуни на українських ринках почали з’являтися ще наприкінці червня. Проте це був ранній урожай, вирощений за спеціальними технологіями.

Факти ICTV з’ясували, коли сезон кавунів 2026 в Україні, коли на прилавках масово з’являться херсонські баштанні та чого очікують аграрії.

Коли починається сезон кавунів в Україні

Перші місцеві кавуни цього року надійшли у продаж в Одеській області ще 1 липня. Як повідомили аграрії, це був ранній урожай, який виростили під мульчувальною плівкою.

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Одне з агропідприємств у Татарбунарах почало продавати кавуни сорту Луїзіана, які вже повністю достигли, набрали солодкого смаку та мають характерну жовту пляму, що свідчить про стиглість. Одночасно у продаж надійшли й дині сорту Нео.

Втім, це були лише перші партії продукції. Основний сезон баштанних ще попереду.

Коли буде сезон кавунів у 2026 році

Якщо говорити про масове надходження українських кавунів, то справжній сезон розпочнеться зовсім скоро. Насамперед це стосується Херсонської області, яку вважають головним баштанним регіоном країни.

Саме херсонські кавуни багато років залишаються одними з найпопулярніших серед українців. Завдяки великій кількості сонячних днів, спекотному клімату та піщаним ґрунтам плоди виростають солодкими, соковитими та ароматними. Тому саме вони займають значну частину асортименту на ринках південних, центральних та інших областей України.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що масовий збір баштанних культур розпочнеться вже за тиждень. За його словами, цього року старт сезону дещо змістився через прохолодну та дощову весну, яка затримала розвиток рослин.

Очільник області наголосив, що попри війну, постійні обстріли та складні умови роботи аграрії зможуть забезпечити українців херсонськими кавунами.

Яким буде врожай херсонських кавунів у 2026 році

У 2026 році на Херсонщині засіяли близько 1 тис. гектарів кавунів і понад 400 гектарів динь.

За словами Прокудіна, після руйнування росіянами системи зрошення фермери змушені використовувати переважно артезіанські свердловини та окремі ділянки Інгулецького каналу. Через це витрати на вирощування баштанних суттєво зросли.

Попри це аграрії прогнозують, що гуртова ціна херсонських кавунів на початку сезону становитиме близько 10 грн за кілограм.

Коли закінчується сезон кавунів

Масовий продаж українських кавунів триває з другої половини літа до середини осені. Саме в цей період на ринках найбільше місцевої продукції, а ціни падають.

Тож тим, хто цікавиться, коли сезон кавунів 2026 вийде на пік, варто дочекатися початку масового збору врожаю на Херсонщині. Саме тоді українські ринки наповнюються місцевими баштанними, які вважаються одними з найкращих в Україні.

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