Померла Бренда Фрікер — зірка фільму Сам удома 2 та оскароносна акторка
- Померла оскароносна ірландська акторка Бренда Фрікер, яка пішла з життя у віці 81 року після тривалих проблем зі здоров'ям.
- Вона назавжди увійшла в історію кіно як перша ірландка, яка здобула премію Оскар, а також завдяки культовій ролі леді з голубами у фільмі Сам удома 2.
Пішла із життя ірландська акторка Бренда Фрікер, яка відома за роллю у фільмі Сам удома 2 як леді із голубами. Оскароносній акторці був 81 рік.
Про це повідомляє BBC.
Бренда Фрікер померла: що відомо про її смерть
За інформацією іноземних видань, Бренда Фрікер останні роки мала проблеми зі здоров’ям. Акторка померла у віці 81 року.
– Ми ніколи більше не побачимо її такою. Світ став гіршим через її відсутність. Для мене було честю знати, любити та працювати з нею. Вона завжди матиме місце в моєму та серці багатьох шанувальників кіно та телебачення в усьому світі, – заявив її агент Філ Белфілд.
Бренда Фрікер стала першою ірландською акторкою, яка отримала Оскар. У 1990 році нагороду їй присудили за роль другого плану в фільмі Моя ліва нога.
Крім цього, вона зіграла роль пані із голубами у фільмі Сам удома 2, який став культовим. Її героїня жила у Центральному парку Нью-Йорку та стала другом для маленького Кевіна Маккалістера.
Зірка залишила після себе десятки ролей і назавжди увійшла в історію світового кіно. Зокрема, вона зіграла медсестру Меган Роуч у телесеріалі BBC Нещасна допомога 1986 року.
Серед інших її фільмів: Тож я вийшла заміж за вбивцю з сокирою 1993 року, Ангели на дальньому полі 1994 року, Час убивати 1996 року та Вероніка Герін 2003 року.