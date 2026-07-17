Пішла із життя ірландська акторка Бренда Фрікер, яка відома за роллю у фільмі Сам удома 2 як леді із голубами. Оскароносній акторці був 81 рік.

Про це повідомляє BBC.

Бренда Фрікер померла: що відомо про її смерть

За інформацією іноземних видань, Бренда Фрікер останні роки мала проблеми зі здоров’ям. Акторка померла у віці 81 року.

Зараз дивляться

– Ми ніколи більше не побачимо її такою. Світ став гіршим через її відсутність. Для мене було честю знати, любити та працювати з нею. Вона завжди матиме місце в моєму та серці багатьох шанувальників кіно та телебачення в усьому світі, – заявив її агент Філ Белфілд.

Бренда Фрікер стала першою ірландською акторкою, яка отримала Оскар. У 1990 році нагороду їй присудили за роль другого плану в фільмі Моя ліва нога.

Крім цього, вона зіграла роль пані із голубами у фільмі Сам удома 2, який став культовим. Її героїня жила у Центральному парку Нью-Йорку та стала другом для маленького Кевіна Маккалістера.

Зірка залишила після себе десятки ролей і назавжди увійшла в історію світового кіно. Зокрема, вона зіграла медсестру Меган Роуч у телесеріалі BBC Нещасна допомога 1986 року.

Серед інших її фільмів: Тож я вийшла заміж за вбивцю з сокирою 1993 року, Ангели на дальньому полі 1994 року, Час убивати 1996 року та Вероніка Герін 2003 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.