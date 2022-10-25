Білий дім відкинув заклики групи конгресменів розпочати прямі переговори з РФ – WP

Жовтень, 25 в 11:12

Група із 30 членів Конгресу США від Демократичної партії у понеділок, 24 жовтня, надіслала президенту Джо Байдену листа, в якому закликає змінити стратегію щодо України та розпочати прямі переговори з Росією.

Це перший випадок, коли від Байдена вимагають змінити політику щодо війни в Україні, причому соратники по партії, пише The Washington Post.

Лист підготувала Праміла Джаяпала, яка представляє у нижній палаті парламенту штат Вашингтон. Ліберали-демократи закликають Байдена поєднувати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з “запобіжним дипломатичним поштовхом”, подвоївши зусилля щодо пошуку “реалістичних рамок для припинення вогню”.

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Це звернення розкритикувала інша частина демократів, після чого Джаяпала виступила із заявою, запевнивши, що вони, як і раніше, підтримують Україну.

У Білому домі та Держдепартаменті США звернення конгресменів відкинули, давши зрозуміти, що Байден ідею прямих переговорів з РФ не підтримує, тобто переговори без участі України неможливі.

Зокрема, представник Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на лист законодавців, сказав, що адміністрація “цінує їхню дуже вдумливу занепокоєність”, але повторив, що українці мають відігравати центральну роль у будь-яких дипломатичних ініціативах.

– Ми не маємо наміру вести переговори з російським керівництвом без участі українців, – підсумував він.

Джерело: The Washington Post