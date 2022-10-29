Жовтень, 29 в 19:27

У жовтні в Норвегії був затриманий співробітник Арктичного університету Тромсе, який видавав себе бразильського вченого Жозе Ассіса Джіаммаріа.

Як з’ясували журналісти-розслідувачі з Bellingcat та The Insider, так званий бразильський професор виявився громадянином РФ та кадровим офіцером ГРУ, на ім’я Михайло Мікушин.

Журналісти встановили, що Мікушин народився в російському Єкатеринбурзі і закінчив школу у 1994 році. У віці 26 років Мікушин переїхав до столиці РФ, Москви, де певний час жив в офіцерському гуртожитку при Військово-дипломатичній академії ГРУ. В цьому самому корпусі, де проживав росіянин, зареєстровані офіцери, які проходять навчання на 1-му факультеті академії, щоб ті потім працювали за кордоном під прикриттям: як дипломати чи нелегали. Академію Мікушин закінчив у 2006 році, йдеться у матеріалі.

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За даними розслідування, після завершення навчання Мікушин отримав паспорт громадянина Бразилії на тій підставі, що нібито має мати-бразилійку та знає португальську мову.

З 2011 року Мікушин проходив навчання в канадському університеті Калгарі і займався “дослідницькою” роботою. У 2019 році навіть опублікував статтю, яка обґрунтовує необхідність розміщення військових баз в Арктиці.

В рамках дослідницької програми норвезького університету Тромсе у 2021 році прибув до Норвегії. Програма передбачала, серед іншого, дослідження гібридних загроз.

Втім, як зазначають журналісти, Мікушин брав участь і в інших заходах, як приклад, у минулому місяці росіянин брав участь у тренінгу у Вільнюсі, організованому за підтримки ЄС та присвяченому “гібридній війні”. Однією з тем тренінгу було “як реагувати у разі саботажу на газопроводі Північний потік”.

So how do we know Norway’s allegation of his name is correct? Well we got Mikhail’s drivers’ license photo. And here you go: Microsoft Azur (and our eyes) confirm it’s the same person. Mikhail on the left, “Jose” on the right (literally and figuratively, check that T-shirt) pic.twitter.com/MF4HDbCKlM — Christo Grozev (@christogrozev) October 28, 2022

Розслідувачі додають, що Мікушин дуже погано ховався під прикриттям. За даними The Insider, уже будучи досвідченим ГРУшником, у 2010 році Мікушин завів сторінку у російські соцмережі ВКонтакте під реальним ім’ям, де поставив на аватар персонажа радянського фільму Остапа Бендера, а погляди описав як “ультраконсервативні”.

25 жовтня Мікушина затримали на шляху до університету Тромсе, його адвокату повідомили, що планують його депортувати. Наразі суд Норвегії звинуватив росіянина у шпигунстві.

Як зазначає Insider, депортація до Росії навряд чи буде можливою, якщо у Москві не визнають Мікушина громадянином Росії. Наразі РФ посольство “з гнівом відкинуло звинувачення, дорікнувши Норвегії у шпигуноманії.

Перед цим, 23 жовтня, ЗМІ писали, що норвезькі нафтовики та газовики останнім часом почали фіксувати велику кількість невідомих безпілотників. Підприємці вважають, що їх можуть запускати росіяни з метою шпигунства. Тому у Норвегії посилили охорону нафтогазових об’єктів через можливе шпигунство з боку РФ.

Фото: Christo Grozev, Insider

Джерела: Christo Grozev, Insider