У жовтні в Норвегії був затриманий співробітник Арктичного університету Тромсе, який видавав себе бразильського вченого Жозе Ассіса Джіаммаріа.

Як з’ясували журналісти-розслідувачі з Bellingcat та The Insider, так званий бразильський професор виявився громадянином РФ та кадровим офіцером ГРУ, на ім’я Михайло Мікушин.

Журналісти встановили, що Мікушин народився в російському Єкатеринбурзі і закінчив школу у 1994 році. У віці 26 років Мікушин переїхав до столиці РФ, Москви, де певний час жив в офіцерському гуртожитку при Військово-дипломатичній академії ГРУ. В цьому самому корпусі, де проживав росіянин, зареєстровані офіцери, які проходять навчання на 1-му факультеті академії, щоб ті потім працювали за кордоном під прикриттям: як дипломати чи нелегали. Академію Мікушин закінчив у 2006 році, йдеться у матеріалі.

За даними розслідування, після завершення навчання Мікушин отримав паспорт громадянина Бразилії на тій підставі, що нібито має мати-бразилійку та знає португальську мову.

З 2011 року Мікушин проходив навчання в канадському університеті Калгарі і займався “дослідницькою” роботою. У 2019 році навіть опублікував статтю, яка обґрунтовує необхідність розміщення військових баз в Арктиці.

В рамках дослідницької програми норвезького університету Тромсе у 2021 році прибув до Норвегії. Програма передбачала, серед іншого, дослідження гібридних загроз.

Втім, як зазначають журналісти, Мікушин брав участь і в інших заходах, як приклад, у минулому місяці росіянин брав участь у тренінгу у Вільнюсі, організованому за підтримки ЄС та присвяченому “гібридній війні”. Однією з тем тренінгу було “як реагувати у разі саботажу на газопроводі Північний потік”.

So how do we know Norway’s allegation of his name is correct? Well we got Mikhail’s drivers’ license photo. And here you go: Microsoft Azur (and our eyes) confirm it’s the same person. Mikhail on the left, “Jose” on the right (literally and figuratively, check that T-shirt) pic.twitter.com/MF4HDbCKlM

— Christo Grozev (@christogrozev) October 28, 2022