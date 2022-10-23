Жовтень, 23 в 14:53

Президент Росії Володимир Путін, програючи на полі бою в Україні, може дедалі частіше вдаватися до гібридних атак у Європі.

Так, за даними оглядача та помічника редактора Guardian Саймона Тісдалла, європейці усвідомлюють, що російський диктатор не зупиниться ні перед чим. Незважаючи на ядерні погрози, він, за спостереженнями журналістів, явно побоюється лобового конфлікту з НАТО, бо знає, що може програти у ньому.

Європейські країни, які мають спільні кордони з Росією, виявляють дедалі більше занепокоєння. Так, норвезька поліція заарештувала кількох росіян, у яких виявили безпілотники та камери. Вони незвичайно цікавилися нафтогазовими об’єктми.

Зараз дивляться

Деякі з підозрюваних у шпигунстві проникли до Норвегії через місто Стурскуг.

Зазначається, що відколи Росія припинила постачання енергоносіїв до Європи у відповідь на західні санкції, а також після саботажу минулого місяця на балтійських газопроводах Nord Stream, Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи. І хоча уряд Осло не звинувачує Москву безпосередньо, він знає, що тепер є головною мішенню для прихованих операцій гібридної війни Путіна.

– Особливе занепокоєння викликає газопровід Baltic Pipe, який сполучає Норвегію з Польщею та іншими країнами ЄС, який був відкритий минулого місяця. Очевидне занепокоєння викликає те, що його може спіткати доля Nord Stream, – зазначає Тісдалл.

Повідомляється, що теоретично вразливими у цю нову еру ворожості між Росією та Європою також є життєво важливі трубопроводи, які забезпечують Британію.

Після повідомлень про безпілотники над буровими установками у Північному морі Норвегія та Данія, а також кандидати в члени НАТО Фінляндія та Швеція вирішили посилити заходи безпеки та морське патрулювання.

Фінляндія навіть планує захистити частину свого кордону з Росією, побоюючись як напливу шпигунів та диверсантів, так і зловмисно спланованого напливу нелегальних мігрантів, подібного до того, що стався на білорусько-польському кордоні у 2021 році.

– Російська невоєнна гібридна війна приймає безліч форм, і всі вони мають одну й ту саму мету: виконання “активних заходів” для заподіяння шкоди, заплутування, залякування, ослаблення та поділу держав-мішеней при збереженні правдоподібного заперечення, – зазначили у виданні.

Чиновники ЄС визнають, що захистити все – від атомних електростанцій, комунальних служб та комп’ютерних систем до аеропортів та лікарень – неможливо. Ця вразливість різко виявилася, коли цього місяця внаслідок саботажу, в якому звинувачували Росію, було закрито деякі ділянки залізничної мережі Німеччини.