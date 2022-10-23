Норвегія посилила охорону нафтогазових об’єктів через можливе шпигунство з боку РФ

Жовтень, 23 в 20:49

Норвезькі нафтовики та газовики останнім часом почали фіксувати велику кількість невідомих безпілотників. Їх можуть запускати росіяни з метою шпигунства.

Оскільки Норвегія замінила Росію як головне джерело природного газу в Європі, військові експерти підозрюють, що безпілотники – справа рук Москви. Про це повідомляє The Associated Press.

Серед можливих мотивів польотів безпілотників вони називають шпигунство, диверсію та залякування.

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Уряд Норвегії направив військові кораблі, кораблі берегової охорони та винищувачі для патрулювання морських об’єктів, а національна гвардія Норвегії розмістила солдатів навколо наземних нафтопереробних заводів, біля яких зафіксували БПЛА.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре попросив допомогти в обороні у трьох країн НАТО – Великої Британії, Франції та Німеччини.

— Цінність норвезького газу для Європи ніколи не було такою високою. Як стратегічна мета для саботажу, норвезькі газопроводи, ймовірно, є найціннішою метою в Європі, – сказав науковий співробітник Королівської військово-морської академії Норвегії Столе Ульріксена.

Він також зазначив, що запуск безпілотників росіянами може бути спрямований як на залякування, так і на збирання інформації про життєво важливу інфраструктуру.

При цьому глава групи щодо Північного моря та навколишнього середовища в поліції Норвегії Амунд Ревхейм розповів, що правоохоронці вже опитали понад 70 норвезьких моряків і, за їхніми словами, безпілотники можуть керуватися з кораблів або підводних човнів.

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Як додає AP, у Норвегії останнім часом затримали щонайменше семеро громадян РФ за незаконний запуск безпілотників в різних місцях країни. Серед заарештованих виявився і син колишнього глави Російської залізниці та соратника Путіна Володимира Якуніна, Андрій Якунін.

Деякі з цих росіян, як підозрюють норвежці, вели знімання важливих об’єктів, але загалом росіянам у Норвегії в принципі зараз заборонено керувати дронами. Норвезька влада в лютому, закриваючи разом з усією Європою повітряний простір для Росії, поширила заборону і на управління безпілотними апаратами.