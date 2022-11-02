Листопад, 02 в 11:47

Для посилення державного кордону Польща 2 листопада розпочинає роботи з будівництва тимчасової огорожі на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації, повідомив на пресконференції міністр оборони країни Маріуш Блащак.

За його словами, паркан збудують за аналогією з тим, що на польсько-білоруському кордоні.

– Огородження складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовують військові у всьому світі. Це паркан заввишки 2,5 м та завширшки 3 м з польського боку. Ми хочемо, щоб кордон був щільним, – зазначив Блащак.

Водночас буде проведено роботи зі встановлення периметрії, тобто пристроїв, які дають змогу здійснювати електронне спостереження за кордоном із Калінінградскою областю, додав він.

Зараз дивляться

Блащак нагадав, що паркан, збудований рік тому на кордоні з Білоруссю, врятував Польщу від потоку мігрантів.

– На моє глибоке переконання, це був план, написаний у Кремлі, який мав на меті дестабілізацію Польщі, щоб не допустити підтримки України. Спершу хотіли дестабілізувати Польщу, потім напали на Україну. Польські солдати мають відповідний досвід. Вони охороняли польсько-білоруський кордон. Переконаний, що і кордон із Калінінградською областю охоронятимуть, – підсумував міністр.

Джерело: Міноборони Польщі