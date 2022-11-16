Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад РФ на Польщу – Дуда

Листопад, 16 в 13:45

Ракета, що впала на території Польщі, була російського виробництва, але зараз немає підтверджень, що її випустили з території РФ.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром країни Матеушем Моравецьким у середу, 16 листопада.

Він сказав, що немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу і додав, що “стався нещасний випадок”.

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– Немає жодних ознак того, що це була ракета, випущена Росією, але є багато ознак того, що це була зенітна ракета. Є багато ознак того, що ракета не вибухнула, а просто впала на землю – можливо, був вибух палива, але не класичний вибух ракети, – сказав президент Польщі.

За його словами, є велика ймовірність того, що це була ракета, яка використовувалася для протиракетної оборони, тобто її використовували ЗСУ.

Прем’єр Моравецький додав, що реакція союзників на цей інцидент свідчить, що Варшава може розраховувати на союзників, що “ми в союзі, який спрацював”.

15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України дві російські ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте, реагуючи на падіння ракети у Польщі, сказав, що цього б не сталося, якби Росія не била ракетами по Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що інцидент з ракетою на території Польщі потрібно ретельно розслідувати, але у будь-якому разі його першопричина – агресивна війна РФ проти України.

Скріншот: Gazeta Wyborcza