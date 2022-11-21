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Польська прокуратура не погодиться долучити українських правоохоронців до розслідування падіння ракети в селі Пшеводув.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

За ними джерел, у Польщі просто немає юридичної можливості долучити українських експертів. Це суперечить процедурі та інтересам слідства, адже розглядається версія, що у селі могла впасти українська зенітна ракета.

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Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українські експерти прибули до Пшеводува у п’ятницю.

– Українські фахівці вже працюють на місці трагедії, яка була спричинена російським ракетним терором проти України. Я вдячний польській стороні за те, що надала їм [українцям] доступ. Ми продовжимо нашу співпрацю у відкритому та конструктивному руслі, як це роблять близькі друзі, – написав очільник МЗС.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022

Українських слідчих допустили до місця трагедії після закінчення огляду, який проводили польські криміналісти. Наші експерти побачили залишки ракети та воронку, але жодних процесуальних дій не проводили, аже законом це не передбачено.

Варто зазначити, що і польські слідчі не можуть здійснювати таку ж діяльність на території іншої держави – можуть бути лише пасивними спостерігачами.

Рішення про хід розслідування та його напрямки приймає виключно польська прокуратура.

Україна може долучитися до розслідування в рамках міжнародної слідчої комісії, але таку поки не створили.

Нагадаємо, що вибух у прикордонному польському селі стався 15 листопада – у день, коли Росія ракетами масовано обстрілювала Україну. Після падіння ракети у Польщі скликали засідання ради нацбезпеки.

Спочатку припускали, що у Пшеводуві впала російська ракета. Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, це була ракета української системи протиповітряної оборони.

Джерело: Європейська правда