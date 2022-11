Польська прокуратура не погодиться долучити українських правоохоронців до розслідування падіння ракети в селі Пшеводув.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

За ними джерел, у Польщі просто немає юридичної можливості долучити українських експертів. Це суперечить процедурі та інтересам слідства, адже розглядається версія, що у селі могла впасти українська зенітна ракета.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українські експерти прибули до Пшеводува у п’ятницю.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022