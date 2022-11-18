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Українські експерти вже працюють на місці ракетного удару в Польщі – Кулеба

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські експерти вже працюють на місці ракетного удару в Польщі – Кулеба
Фото: Факти ICTV

Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненої російським ракетним терором проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соціальній мережі Twitter.

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– Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненої російським ракетним терором проти України. Я вдячний польській стороні за надання ними доступу. Ми продовжуватимемо нашу співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі, – зазначає глава МЗС України.

За його словами, надалі триватиме спільне розслідування, щоб дізнатися причини та наслідки ракетного удару по Польщі.

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