У Швеції затримали подружню пару з Росії за підозрою у шпигунстві

Як повідомляє шведське видання svt.se, це була подружня пара із Росії, що жила у передмісті Стокгольма.

У вівторок, 22 листопада, поліція безпеки Швеції затримала чоловіка та жінку, які підозрюються у серйозному шпигунстві.

Правоохоронці підозрюють, що вони десять років шпигували на користь іноземної держави.

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Дії чоловіка кваліфікують як “грубу розвідувальну діяльність проти Швеції”. Жінку підозрюють в тому, що вона виступала як спільниця.

Відомо, що пара емігрувала з Росії на початку 2000-их. У Швеції вони мали експортно-імпортний бізнес, у тому числі із електронними компонентами та промисловими технологіями, з обігом понад 30 млн шведських крон на рік.

Саме через цю компанію чоловіка почали підозрювати у шпигунстві – він міг використовувати її як основу для незаконної розвідувальної діяльності.

– Згідно з офіційними документами, компанія чоловіка в минулому перебувала під пильною увагою. У 2016 році податкова служба Швеції отримала дозвіл провести обшук у будинку пари, щоб зібрати докази в рамках розслідування податкових злочинів. Податкове агентство Швеції виявило, що компанії мають складну структуру власності, яка веде до податкових гаваней за кордоном, – йдеться у виданні.