Президент Володимир Зеленський провів нараду, присвячену політиці України щодо Польщі.

Зеленський про відносини з Польщею

Як зауважив голова держави, Київ зацікавлений у добросусідських, рівноправних і взаємовигідних відносинах із Варшавою, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі.

Зеленський наголосив, що Польща надала Україні значну підтримку після початку повномасштабного вторгнення РФ. Він також підкреслив, що захист української незалежності зміцнює безпеку Польщі, а спільні виклики в Європі можна подолати лише завдяки співпраці держав регіону.

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За підсумками наради домовилися ухвалити низку рішень.

– Домовилися зробити кілька ключових речей. Перше: будуть рішення на дипломатичному напрямку, – написав Зеленський у Telegram.

Зокрема, передбачено відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій XX століття на Волині, а також збільшення кількості дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт.

За словами президента, будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи.

– Разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт, – додав Зеленський.

Крім того, сторони планують розширити українсько-польський суспільний діалог. Також Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо посилення спроможностей Українського інституту національної пам’яті та збільшення його фінансування.

– Домовилися з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам’яті, про розширення можливостей інституту. Олександр підготовить і представить системні пропозиції, і прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам’яті, – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що останнім часом відносини на тлі суперечок щодо історичної пам’яті загострились. Це сталося після того, як Володимир Зеленський надав підрозділу ССО почесне найменування на честь Героїв УПА. У Варшаві це рішення розкритикували через історичні суперечки довкола Волинської трагедії.

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, після чого український лідер повернув нагороду.

Щоб знизити напругу, 3 липня очільники МЗС України та Польщі провели переговори. Київ запропонував консультації між дипломатичними відомствами, нову зустріч істориків та залучення до діалогу релігійних діячів.

Фото: Володимир Зеленський

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