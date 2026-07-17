Вибухи у Харкові пролунали ввечері 17 липня. Росіяни вдарили по Шевченківському району, є постраждалі, одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 17 липня: які наслідки

– Влучання у центрі міста в Шевченківському районі. Внаслідок влучання є постраждалі – серед них діти, – написав міський голова о 19:37.

Наразі відомо про дев’ятьох поранених, серед них – двоє дітей. Одна людина загинула.

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Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали семирічний та дворічний хлопчики.

Також серед поранених – 24-річний та 50-річний чоловіки.

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Нагадаємо, 15 липня ворог атакував Київський район Харкова керованою авіабомбою та ударним безпілотником.

Унаслідок атаки постраждали щонайменше восьмеро людей.

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