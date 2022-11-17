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Шпигунству РФ у Європі завдано серйозного стратегічного удару через війну в Україні – глава MI5

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Шпигунству РФ у Європі завдано серйозного стратегічного удару через війну в Україні – глава MI5
Фото: Pixabay

Здатності Росії шпигувати в Європі було завдано найзначнішого стратегічного удару в новітній історії після скоординованого видворення дипломатів через російське вторгнення в Україну.

Про це повідомив голова Служби безпеки Британії MI5 Кен МакКаллум, пише CNN.

За його даними, лише у Британії за останні роки було відмовлено у сотні дипломатичних віз.

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МакКаллум зазначив, що цього року 600 російських чиновників були вигнані з Європи, 400 з яких його агентство визнало шпигунами.

– Ми продовжували інтенсивно працювати над тим, щоб зробити Велику Британію максимально складним оперативним середовищем для російських секретних операцій. У випадку з Великою Британією, після висилки 23 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів, ми з міркувань національної безпеки відмовили у більш ніж 100 заявах на отримання дипломатичних віз, – пояснив він.

У коментарях після виступу МакКаллум повідомив, що дані про агентів були передані європейським союзникам, тому росіянам стало нелегко переслати повідомлення про те, що шпигун висланий з країни А в країну D.

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Джерело: CNN
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