Театр абсурду. Лукашенко погрожує Україні повним знищенням
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відповідальність за припинення війни лежить на Україні.
Відео із коментарем Лукашенка опублікував провласний Telegram-канал Пул першого.
За словами Лукашенка, якщо Україна не зупиниться, все закінчиться повним знищенням країни.
– Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України… Це не те, що Путін говорив колись задовго до “операції”, що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України. Треба зупинитися, – сказав Олександр Лукашенко.
А ще він заявив, що під час Другої світової війни загинуло 30 млн осіб (втрати Радянського Союзу – Ред.), але зараз “ніхто про це і не згадує”, а з Німеччиною “готові не просто розмовляти, а співпрацювати й дружити”.
Lukashenko urged Ukraine to “stop” and said it would otherwise be “destroyed completely.
Theater of absurd. pic.twitter.com/2FcN8uVtSd
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2022
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав слова Лукашенка театром абсурду.
Потролив самопроголошеного президента Білорусі і секретар РНБО Олексій Данілов. Він закликав Лукашенка не слухати “потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна”.
Данілов опублікував фото сина Лукашенка Миколи, де він із дівчиною одягнений у святковий одяг кольорів прапору України.
– Щодо української державності, він точно знає, за якою країною майбутнє! Порада: прислухайтеся краще до своїх дітей, а не до потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна та похоронної команди недоімперії Росії, – написав секретар РНБО.
А Микола Олександрович не згоден з татом. Щодо української державності він точно знає, за якою країною майбутнє! Порада: прислухайтесь краще до власних дітей, а не до потенційних клієнтів мавзолею імені путіна і похоронної команди недоімперії рф. pic.twitter.com/at0LUWEoaA
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 24, 2022
Факти ICTV звернулися за коментарем щодо висловів Лукашенка до Міністерств закордонних справ України.