Листопад, 24 в 16:38

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відповідальність за припинення війни лежить на Україні.

Відео із коментарем Лукашенка опублікував провласний Telegram-канал Пул першого.

За словами Лукашенка, якщо Україна не зупиниться, все закінчиться повним знищенням країни.

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– Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України… Це не те, що Путін говорив колись задовго до “операції”, що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України. Треба зупинитися, – сказав Олександр Лукашенко.

А ще він заявив, що під час Другої світової війни загинуло 30 млн осіб (втрати Радянського Союзу – Ред.), але зараз “ніхто про це і не згадує”, а з Німеччиною “готові не просто розмовляти, а співпрацювати й дружити”.

Lukashenko urged Ukraine to “stop” and said it would otherwise be “destroyed completely. Theater of absurd. pic.twitter.com/2FcN8uVtSd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2022

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав слова Лукашенка театром абсурду.

Потролив самопроголошеного президента Білорусі і секретар РНБО Олексій Данілов. Він закликав Лукашенка не слухати “потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна”.

Данілов опублікував фото сина Лукашенка Миколи, де він із дівчиною одягнений у святковий одяг кольорів прапору України.

– Щодо української державності, він точно знає, за якою країною майбутнє! Порада: прислухайтеся краще до своїх дітей, а не до потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна та похоронної команди недоімперії Росії, – написав секретар РНБО.

А Микола Олександрович не згоден з татом. Щодо української державності він точно знає, за якою країною майбутнє! Порада: прислухайтесь краще до власних дітей, а не до потенційних клієнтів мавзолею імені путіна і похоронної команди недоімперії рф. pic.twitter.com/at0LUWEoaA — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 24, 2022

Факти ICTV звернулися за коментарем щодо висловів Лукашенка до Міністерств закордонних справ України.