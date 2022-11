Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відповідальність за припинення війни лежить на Україні.

Відео із коментарем Лукашенка опублікував провласний Telegram-канал Пул першого.

За словами Лукашенка, якщо Україна не зупиниться, все закінчиться повним знищенням країни.

А ще він заявив, що під час Другої світової війни загинуло 30 млн осіб (втрати Радянського Союзу – Ред.), але зараз “ніхто про це і не згадує”, а з Німеччиною “готові не просто розмовляти, а співпрацювати й дружити”.

Lukashenko urged Ukraine to “stop” and said it would otherwise be “destroyed completely.

Theater of absurd. pic.twitter.com/2FcN8uVtSd

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2022