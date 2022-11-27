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Британія підтвердила передання Україні ракет Brimstone 2 та показала відео

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
відправка Brimstone 2 в Україну

Міністерство оборони Великої Британії показало у короткому відео, як до України відправляли ракети Brimstone 2 з системою лазерного наведення.

Відповідний ролик з’явився на сторінці британського оборонного відомства у Twitter.

У ролику можна бачити, як ящики завантажують у транспортний літак Королівських Повітряних сил. Після чого судно вирушає у неназваний аеропорт.

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— У межах свого пакету допомоги Велика Британія надала ЗСУ ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії, – йдеться у дописі.

22 листопада стало відомо, що уряд Великої Британії відправив Україні ракети Brimstone 2. Вони зазвичай запускаються з винищувачів, але ЗСУ використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, з наземних установок – близько 12 км.

Така зброя призначена для ураження наземних цілей, зокрема транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

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