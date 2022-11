Міністерство оборони Великої Британії показало у короткому відео, як до України відправляли ракети Brimstone 2 з системою лазерного наведення.

Відповідний ролик з’явився на сторінці британського оборонного відомства у Twitter.

У ролику можна бачити, як ящики завантажують у транспортний літак Королівських Повітряних сил. Після чого судно вирушає у неназваний аеропорт.

As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.

This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022